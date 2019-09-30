Футбол

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineПавел Мамаев: «В любой момент ждали подвоха от прокуратуры»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых впечатлениях после выхода на свободу.
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Мамаев: в любой момент ждали подвоха от прокуратуры

RT на русском11:47

Павел Мамаев: «В любой момент ждали подвоха от прокуратуры»

Спорт БИЗНЕС Online11:10

Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»

Чемпионат09:33

Мамаев: «Ждали подвоха от прокуратуры, каждый день с тревогой встречали»

Sport.ru08:59

Мамаев: В любой момент ждали подвоха от прокуратуры, пока не освободились

Нева Спорт08:37

«Ждали неприятных новостей». Мамаев рассказал жене, как жил в тюрьме

Спорт-Экспресс10:00

«До самого освобождения ждали подвоха от прокуратуры». Первое интервью Мамаева жене после тюрьмы

Sport24.ru08:45
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Космос

NASA отправит на Титан робота-трансформера

Портал Поиск 28 сентября в 05:32
Здоровье

В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
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С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 13:00
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Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан

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Рики Мартин станет отцом в четвертый раз

В семье пуэрто-риканского певца Рики Мартина ожидается пополнение — он станет отцом в четвертый раз.
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Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея

Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
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Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
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В России самые дорогие модели нового iPhone уже распроданы

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Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно

Известия 05:30
Происшествия

На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока

15-летняя воспитанница дома-интерната умерла от ожогового шока в одной из больниц Сахалина.
РЕН ТВ 18:11
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

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Нарколог оценил видео задержания Бочкаревой с кокаином

Врач-нарколог Алексей Казанцев отреагировал на видео с задержанием актрисы Натальей Бочкаревой.
Газета.Ru 16:26
Игры

Вышло видео с демонстрацией матча игры Project Resistance по Resident Evil

В сеть выложили видео с демонстрацией полного матча ассиметричной онлайн-игры (игра, в которой несколько игроков противостоят одному) Project Resistance по вселенной Resident Evil.
REGNUM вчера в 14:17
Финансы

ЦБ опроверг обсуждение отрицательных ставок по валютным вкладам

26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.
Известия 13:00
Армия и оружие

Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США

Президент США Дональд Трамп рассказал о полном обновлении ядерного арсенала в стране.
Газета.Ru 18:58
Общество

Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз

Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
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«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
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Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии

Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета вчера в 16:46
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Авто

Geely построит завод для производства летающих автомобилей

Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
AutoNews 06:32
Технологии

Тестовая маркировка молочной продукции прошла успешно

Крупные производители молочной продукции сообщили об успешном проведении маркировки, сообщают Известия.
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Политика

WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского

Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
РБК 16:29
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp после 1 февраля 2020 года прекратит работать на смартфонах с операционными системами Android 2.3.7 Gingerbread, iOS 8 и ниже.
Известия 18:35
Общество

В Москве начался митинг в защиту фигурантов дел о протестах

В Москве, на проспекте Академика Сахарова, начался согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов «московского дела», передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:09
Происшествия

В России увеличится размер выплаты по европротоколу

В России с 1 октября максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД) увеличится до 400 тыс. рублей.
Известия 06:29
Политика

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru вчера в 01:12
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 12:01
Происшествия

Пожар на плавбазе «Петр Житников» полностью ликвидирован

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