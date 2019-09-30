Футбол

ЧемпионатЧемпионатПавел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»

Алана Мамаева взяла эксклюзив у мужа. Павел Мамаев дал самое необычное интервью в жизни.
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Мамаев: В любой момент ждали подвоха от прокуратуры, пока не освободились

Нева Спортвчера в 08:37

«Ждали неприятных новостей». Мамаев рассказал жене, как жил в тюрьме

Спорт-Экспрессвчера в 10:00

Мамаев: «Ждали подвоха от прокуратуры, каждый день с тревогой встречали»

Sport.ruвчера в 08:59

Павел Мамаев: «В любой момент ждали подвоха от прокуратуры»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:10

«Очень ждал освобождения». Мамаев рассказал своей жене о жизни в колонии

Матч ТВвчера в 08:36

Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»

Чемпионатвчера в 09:33

«До самого освобождения ждали подвоха от прокуратуры». Первое интервью Мамаева жене после тюрьмы

Sport24.ruвчера в 08:45
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Политика

Путин ратифицировал конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Lenta.ru 06:32
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Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Происшествия

Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

РИА Новости вчера в 19:38
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Экономика

ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.
RT на русском 06:23
Общество

Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе

Национальный исследовательский медцентр имени Н. Н. Блохина может лишиться детских онкологов. Все врачи написали заявления об увольнении.
Gazeta.SPb вчера в 11:49
Армия и оружие

Китай показал на параде межконтинентальную ракету DF-41

Ракета DF-41 состоит на вооружении ракетных войск НОАК (ранее известных как «2-й артиллерийский корпус») и устанавливается как в шахтных, так и на мобильных пусковых установках, которые в настоящее время размещены, в частности в приграничных с Россией северо-восточных провинциях КНР.
XXII век 06:58
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Наследство Марка Захарова достанется его единственной дочери

RuNews24.ru 03:58
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Культура

В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым

Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:13
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Технологии

Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2

Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.
Discover24 05:43
Авто

УАЗ «Патриот» с «автоматом» появился в продаже

Дилеры компании УАЗ в России начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 05:17
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван

Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Происшествия

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы

Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47
Общество

Айсберг весом 315 млрд тонн откололся в Антарктиде

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров.
Газета.Ru 06:13
Политика

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Кино

Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»

RuNews24.ru 03:22
Политика

Россию попросили помочь с допросом «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь с допросом Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом и участника обмена заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:44
Происшествия

Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО

Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Шоу-бизнес

Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль

46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма 29 сентября в 17:05
Происшествия

Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика

МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Гаджеты

Бюджетный даунгрейд. Смартфон Redmi 8 засветился на официальном сайте Google

Смартфон Redmi 8 приходит на смену Redmi 7 и получит аналогичный небольшой вырез в дисплее под фронтальную камеру.
iXBT.com 04:38
Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

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