Футбол
ЧемпионатПавел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»
Алана Мамаева взяла эксклюзив у мужа. Павел Мамаев дал самое необычное интервью в жизни.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о статусе Каспийского моря
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Lenta.ru 06:32
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
РИА Новости вчера в 19:38
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Экономика
ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.
RT на русском 06:23
Общество
Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе
Национальный исследовательский медцентр имени Н. Н. Блохина может лишиться детских онкологов. Все врачи написали заявления об увольнении.
Gazeta.SPb вчера в 11:49
Армия и оружие
Китай показал на параде межконтинентальную ракету DF-41
Ракета DF-41 состоит на вооружении ракетных войск НОАК (ранее известных как «2-й артиллерийский корпус») и устанавливается как в шахтных, так и на мобильных пусковых установках, которые в настоящее время размещены, в частности в приграничных с Россией северо-восточных провинциях КНР.
XXII век 06:58
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Культура
В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым
Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:13
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Технологии
Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2
Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.
Discover24 05:43
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» появился в продаже
Дилеры компании УАЗ в России начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 05:17
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван
Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Происшествия
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы
Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47
Общество
Айсберг весом 315 млрд тонн откололся в Антарктиде
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров.
Газета.Ru 06:13
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Политика
Россию попросили помочь с допросом «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь с допросом Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом и участника обмена заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:44
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Шоу-бизнес
Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль
46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма 29 сентября в 17:05
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Гаджеты
Бюджетный даунгрейд. Смартфон Redmi 8 засветился на официальном сайте Google
Смартфон Redmi 8 приходит на смену Redmi 7 и получит аналогичный небольшой вырез в дисплее под фронтальную камеру.
iXBT.com 04:38
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01