Уже сегодня Павел должен был пройти медосмотр в московском клубе, но мероприятие не состоялось. Теперь сам игрок прилетел в Ростов на переговоры с местной командой. Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.

Павел Мамаев может перейти в «Ростов»

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