Футбол
Еженедельник ФутболПавел Мамаев может перейти в «Ростов»
Уже сегодня Павел должен был пройти медосмотр в московском клубе, но мероприятие не состоялось. Теперь сам игрок прилетел в Ростов на переговоры с местной командой. Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
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Шоу-бизнес
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Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
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В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
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Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино
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Проводимая в рамках политики импортозамещения модернизация нацелена на повышение надежности и комфортности самолета, а также на улучшение экономики его эксплуатации.
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ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.
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