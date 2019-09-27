Футбол

Еженедельник ФутболЕженедельник ФутболПавел Мамаев может перейти в «Ростов»

Ростов — Динамо
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Уже сегодня Павел должен был пройти медосмотр в московском клубе, но мероприятие не состоялось. Теперь сам игрок прилетел в Ростов на переговоры с местной командой. Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Что Карпину делать с Мамаевым? Перед тренером стоит интересная задача

Спорт-Экспресс11:15

СМИ: Мамаев близок к переходу в «Ростов»

Sportbox.RU07:30

Мамаев подпишет с «Ростовом» контракт по схеме «2+1»

Sports.ru07:27

Мамаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ростовом»

Чемпионат07:10

Переговоры Мамаева с «Ростовом» подходят к концу

Газета.Ru07:47

«Ростов» согласовал переход Мамаева

Metaratings10:47

Мамаев близок к соглашению с «Ростовом»

Sport.ru06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
Единоборства

Поражение нокаутом довело кикбоксера до «параллельной реальности»

Lenta.ru 06:34
Шоу-бизнес

79-летняя Светлана Светличная лечится в Германии от остеопороза

Дни24 вчера в 09:36
Политика

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Происшествия

Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов

В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Политика

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Происшествия

Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР

Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 10:00
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Футбол

Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»

Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Общество

Джигурда назвал «бредом» закон о запрете курения на балконе

Запрет на курение на балконах вступает в силу с 1 октября в России.
Народные новости 13:36
Происшествия

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Космос

В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду

В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости 13:16
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Армия и оружие

Китай предсказал США негативные последствия из-за выхода из ДРСМД

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729.
Известия 15:36
Политика

Переговоры Лаврова и Помпео длились не больше часа

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео не более часа.
ТК Звезда 13:23
Космос

«Спектр-РГ» рассмотрел Мышку в центре Галактики

Отечественный телескоп ART-XC на борту российско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ» передал изображение туманности Мышка и двух рентгеновских двойных систем, расположенных в направлении центра Млечного Пути.
N+1 12:00
Кино

Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино

RuNews24.ru 07:05
Происшествия

Названы условия переименования SSJ100

Проводимая в рамках политики импортозамещения модернизация нацелена на повышение надежности и комфортности самолета, а также на улучшение экономики его эксплуатации.
Вести.Ru 11:27
Шоу-бизнес

Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени

Вечерний курьер 03:26
Хоккей

Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе

На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Общество

МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете.
Коммерсантъ 12:24
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Политика

МИД России изучит документы Госдумы по Deutsche Welle

Ранее в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.
ТАСС 08:38
Общество

Из авариек Югры могут переселить в другой регион

Николай Цуканов назвал идею разумной, но сомневается, что редкий глава региона согласится покупать жильё у соседей.
REGNUM 10:28
Происшествия

Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму

Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».
News.ru 10:41
Политика

Лавров выступил за возобновление авиасообщений с Грузией

Ранее глава российского МИД сообщал, что РФ подумает над вероятностью возобновления авиасообщения с Грузией.
NewInform 25 сентября в 17:52
Футбол

ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.
Газета.Ru 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное