Футбол
Все про Спорт руПавел Мамаев подпишет контракт с «Ростовом»
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Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
REGNUM вчера в 04:45
Происшествия
Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.
Говорит Москва вчера в 07:57
Гаджеты
Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла
В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com вчера в 13:12
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
В Якутии столкнулись два парома
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Тёплую субботу прогнозируют иркутские синоптики
В центральной и южной части области температура поднимется до +18 градусов.
Вести Иркутск вчера в 04:47
Общество
Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова вчера в 06:38
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Длинная очередь выстроилась к Лаврову после его речи в ООН
После выступления главы МИД России Сергея Лаврова на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выстроилась длинная очередь желающих пообщаться с российским министром.
Российская газета вчера в 20:34
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва вчера в 03:04
Транспорт
В Петербурге возведут еще один мост через Неву
Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
Собака.ru вчера в 03:58
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
Три шхуны с 262 браконьерами из КНДР задержаны в Приморье
Пограничники задержали три шхуны и пять мотоботов в исключительных экономических водах России, отметила представитель ведомства Альбина Проскуренко.
Газета.Ru вчера в 06:18
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали за несколько часов до анонса
Сразу несколько сетевых инсайдеров опубликовали официальные изображения смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в сером и синем вариантах исполнения корпуса.
iXBT.com 25 сентября в 22:43
Хоккей
Гол Тарасенко принес победу «Сент-Луису» над «Вашингтоном»
В другом матче дня "Торонто Мейпл Ливз" на выезде в серии буллитов победил "Детройт Рэд Уингз" со счетом 4:3. Россиянин Евгений Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Вести.Ru 00:45
Политика
В Конгрессе США отклонили резолюцию против импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США отклонила вынесенную Республиканской партией резолюцию против начала процесса импичмента президента Дональда Трампа.
ТК Звезда вчера в 16:28
Кино
Актер из «Глухаря» Балабанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Советский и российский актёр театра и кино Виктор Балабанов попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Пятый канал.
Российская газета вчера в 09:55
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Происшествия
Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО
Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости вчера в 15:22
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Армия и оружие
В Минобороны назвали число сбитых в районе Хмеймима беспилотников
RT на русском вчера в 12:17
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК вчера в 02:25
Кино
Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби»
Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.
Kinonews.ru вчера в 17:31
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 26 сентября в 02:29
Футбол
Экс-хавбек ЦСКА Хонда предложил себя «МЮ»
Японский хавбек Кейсуке Хонда, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, предложил свои услуги «Манчестер Юнайтед».
Metaratings вчера в 14:15