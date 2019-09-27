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Все про Спорт руВсе про Спорт руПавел Мамаев подпишет контракт с «Ростовом»

Ростов — Динамо
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Ранее Мамаев вел переговоры с «Динамо», однако закончились неудачей.
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