Футбол

АиФ КраснодарАиФ КраснодарПавел Мамаев может перейти в «Ростов» вместо «Динамо»

Ростов — Динамо
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Экс-футболист "Краснодара" прилетел в Ростов на переговоры с руководством местного клуба Переход полузащитника Павла Мамаева в "Динамо" под угрозой срыва, сообщает "Спорт-Экспресс". Экс-футболист «Краснодара» должен был пройти медосмотр в «Динамо», но ситуация в клубе остается неопределенной.
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Переход Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрока может перехватить «Ростов»

По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.
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