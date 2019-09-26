По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.

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Экс-футболист "Краснодара" прилетел в Ростов на переговоры с руководством местного клуба Переход полузащитника Павла Мамаева в "Динамо" под угрозой срыва, сообщает "Спорт-Экспресс". Экс-футболист «Краснодара» должен был пройти медосмотр в «Динамо», но ситуация в клубе остается неопределенной.

Павел Мамаев может перейти в «Ростов» вместо «Динамо»

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