Футбол
Московский КомсомолецПавел Мамаев может перейти в футбольный клуб «Ростов»
Как сообщает "Спорт-экспресс", полузащитник Павел Мамаев может войти в состав футбольного клуба "Ростов", соответствующие переговоры состоятся уже в ближайшее время.
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