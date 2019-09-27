Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПавел Мамаев может перейти в футбольный клуб «Ростов»

Ростов — Динамо
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Как сообщает "Спорт-экспресс", полузащитник Павел Мамаев может войти в состав футбольного клуба "Ростов", соответствующие переговоры состоятся уже в ближайшее время.
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