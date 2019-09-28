Футбол
Петербургский дневникПавел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым. Эта информация появилась на официальном сайте «Ростова». Отмечается, что новоиспеченный игрок будет выступать под десятым номером.
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Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Клуб объявил о трансфере на матче с «Динамо»
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