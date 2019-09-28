Футбол
Петербургский дневникПавел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым. Эта информация появилась на официальном сайте «Ростова». Отмечается, что новоиспеченный игрок будет выступать под десятым номером.
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Общество
Первый снег выпадет в Приморье уже на будущей неделе
Погода в регионе изменится в середине недели. Подошедший к Приморью атмосферный фронт вызовет осадки.
Primpress.ru 02:02
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Общество
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс вчера в 10:41
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Общество
В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости вчера в 02:51
Политика
Лавров провёл встречу с главой МИД Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 26 сентября в 10:14
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о выздоровлении Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова призвала подписчиков в социальных сетях молиться о выздоровлении актрисы Анастасии Заворотнюк.
News.ru 07:24
Культура
Дуэйн Джонсон помирился с Вином Дизелем и готов вернуться в «Форсаж»
Актер Дуэйн Джонсон помирился с коллегой Вином Дизелем и готов вернуться в «Форсаж».
Профиль 14:52
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 08:41
Наука
ИИ находит гены, повышающие риск сердечной недостаточности
Научные сотрудники Лондонского университета королевы Марии в рамках проведенного исследования выявили гены, которые повышают риск сердечной недостаточности на 40%.
Goroday.ru 19:09
Автоспорт
Глава «Торо Россо» рассказал о проблемах с болидом Квята
Техническим специалистам «Торо Россо» не хватило времени между третьим тренировочным заездом и квалификацией Гран-при России «Формулы-1» для замены силовой установки на болиде Даниила Квята.
News.ru 08:44
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Игры
Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 26 сентября в 17:59
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru 16:23
Политика
В Кремле поддержали запрет курения на балконах
В Кремле поддержали изменения в правилах противопожарного режима, введенные 25 сентября, которые запрещают курение на балконах.
Москва 24 вчера в 06:10
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
Вести.Ru вчера в 04:35
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Футбол
Пулишич расстроен из-за отсутствия игровой практики
Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич расстроен отсутствием постоянной игровой практики в клубе.
Газета.Ru 17:21
Экономика
Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома
Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
Футбол
Гвардиола отказался от январских закупок
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой.
Газета.Ru 19:06
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk вчера в 14:12