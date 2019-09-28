Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникПавел Мамаев перешел в «Ростов»

Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым. Эта информация появилась на официальном сайте «Ростова». Отмечается, что новоиспеченный игрок будет выступать под десятым номером.
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«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

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При помощи сенсорной панели пользователь может вызвать голосового помощника Alexa, который может помочь с покупками или указать правильный маршрут. https: / / twit https: / / twitter.com / amazonnews / status / 1176925101754740736 ter.com / amazonnews / status / 117692510175474 Раньше подобные устройства пытались выпускать и другие компании, в том числе Google и Microsoft.
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