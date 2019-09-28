Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым. Эта информация появилась на официальном сайте «Ростова». Отмечается, что новоиспеченный игрок будет выступать под десятым номером.

Политика Президент Монголии призывал увеличить финансирование науки в 8 раз В свою очередь президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал увеличить финансирование науки.

Армия и оружие Сирия потребовала вывода войск США и Турции Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Политика Украинский эксперт заявил, что Запад «встал на сторону» России Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире.

Происшествия В Испании по запросу США задержали россиянина В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.

Космос Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.

Наука ИИ находит гены, повышающие риск сердечной недостаточности Научные сотрудники Лондонского университета королевы Марии в рамках проведенного исследования выявили гены, которые повышают риск сердечной недостаточности на 40%.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Происшествия Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Политика Трамп обвинил демократа Шиффа в искажении его слов Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа в искажении, ради его дискредитации, содержания разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Общество Медведев поручил пересмотреть потребительскую корзину Переход на потребительскую корзину с базовым продуктовым набором поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Наука Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.

Политика Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

Политика Сможет ли Лукашенко направить миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев, а также взять под контроль участок российско-украинской границы протяженностью около 400 км при согласии обеих сторон.

Политика Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.

Армия и оружие Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.