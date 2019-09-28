Футбол
Петербургский дневникПавел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым. Эта информация появилась на официальном сайте «Ростова». Отмечается, что новоиспеченный игрок будет выступать под десятым номером.
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Президент Монголии призывал увеличить финансирование науки в 8 раз
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REGNUM вчера в 05:43
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Малахов ответил на критику МИД Киргизии
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Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
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В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания вчера в 14:49
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Украинский эксперт заявил, что Запад «встал на сторону» России
Запад отказался от поддержки Украины и "перешел на сторону" России, которая усилила свои позиции во всем мире.
РИА Новости 20:04
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В Испании по запросу США задержали россиянина
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РБК вчера в 20:13
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение вчера в 09:22
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ИИ находит гены, повышающие риск сердечной недостаточности
Научные сотрудники Лондонского университета королевы Марии в рамках проведенного исследования выявили гены, которые повышают риск сердечной недостаточности на 40%.
Goroday.ru 19:09
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
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РИА Новости 17:46
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Российская газета 20:52
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика
Трамп обвинил демократа Шиффа в искажении его слов
Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа в искажении, ради его дискредитации, содержания разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 19:54
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Общество
Медведев поручил пересмотреть потребительскую корзину
Переход на потребительскую корзину с базовым продуктовым набором поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
REGNUM вчера в 05:20
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
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Умер знаменитый режиссер Марк Захаров
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В интернете появилась видеозапись момента взрыва судна в южнокорейском городе Ульсан.
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Наука
Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет
Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16
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Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости 17:46
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости 07:25
Политика
Сможет ли Лукашенко направить миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев, а также взять под контроль участок российско-украинской границы протяженностью около 400 км при согласии обеих сторон.
Rambler News Service 26 сентября в 07:02
Космос
В NASA раскритиковали программу пилотируемых полетов SpaceX
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Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
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Менеджер Winstrike: «Было очевидно, что Iceberg и nofear не могут играть в одной команде»
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Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Футбол
РФС снял 6 очков с «Анжи» за долги перед Янником Боли
Российский футбольный союз (РФС) снял шесть очков с махачкалинского "Анжи" за просроченную задолженность перед бывшим нападающим команды Янником Боли, сообщается на официальном сайте клуба.
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