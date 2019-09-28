Футбол

ЧемпионатЧемпионатПавел Мамаев перешёл в «Ростов»

Павел Мамаев определился с тем, где продолжит карьеру, вскоре после того, как это сделал Александр Кокорин. Если нападающий остался в «Зените», то полузащитник покинул «Краснодар» и подписал контракт с «Ростовом». Отвечаем на главные вопросы, связанные с 31-летним футболистом.
Читать в источнике
Комментировать86

Подробнее о событии

Павел Мамаев перешёл в «Ростов»

Чемпионатвчера в 12:13

СМИ узнали обстоятельства перехода Мамаева в «Ростов»

Sportbox.RU02:37

«Ростов» устроил видеопредставление Мамаева. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 11:43

СМИ узнали обстоятельства перехода Мамаева в «Ростов»

Матч ТВ02:37

«Ростов» презентовал видео о подписании контракта с Мамаевым

Sport24.ruвчера в 11:36

Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Клуб объявил о трансфере на матче с «Динамо»

Sports.ruвчера в 11:21

Карпин толкнул «Динамо» ко дну, Мамаев в «Ростове», Мирзаев в нокауте

Спорт-Экспрессвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Политика

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Футбол

Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

RT на русском вчера в 16:32
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова выложила видео с Анастасией Заворотнюк

Анастасия Волочкова в своем блоге в Инстаграм выложила видео одной из программ, где она участвовала, пробуя себя в фигурном катании, а Анастасия Заворотнюк была ведущей.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Кино

Sony и Marvel договорились о продолжении «Человека-паука»

Компании Sony Pictures и Marvel достигли соглашения о съёмках продолжения «Человека-паука».
News.ru 27 сентября в 12:01
Происшествия

Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc

Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 Уголовного кодекса, сообщила «МБХ-медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Театры

Стало известно, как умирал Марк Захаров

Экспресс газета 02:14
Футбол

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Волейбол

Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу

Второе место заняла команда США, которая в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи (3-1). Команда Бразилии заняла четвертое место.
ТАСС 03:18
Армия и оружие

Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец

Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro вчера в 17:31
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Известия 03:54
Здоровье

Специалисты назвали смертельные дозы популярных продуктов

Специалисты назвали смертельные дозы популярных продуктов, которые есть в рационе каждого человека.
Территория новостей 27 сентября в 23:36
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Армия и оружие

В Черном море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

На Черноморском флоте прошли учения по поиску и спасению экипажа аварийной подводной лодки.
Российская газета 26 сентября в 05:08
Политика

Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Общество

Жителю Чечни пришлось извиниться перед Кадыровым за нарушение традиций

ИнфоСМИ 26 сентября в 04:05
Гаджеты

Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865

Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.
Anonsens 03:50
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика

«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма

Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Единоборства

Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс вчера в 16:57
Армия и оружие

ДНР обвинила ВСУ в размещении вооружения во дворах частных домов

Украинские силовики размещают вооружение во дворах частных домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 03:15
Происшествия

В движущемся поезде на территории ЕАО загорелись вагоны с углем

Три вагона с углем загорелись в составе движущегося поезда на участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области (ЕАО).
REGNUM 02:57
Политика

Украинские власти подсчитали, сколько нужно средств на восстановление Донбасса

Двух годовых бюджетов Украины не хватит для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса.
ФАН 02:35
Политика

Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием

В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Политика

Путин поздравил евреев с иудейским Новым годом

Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — иудейским Новым годом.
News.ru 03:10
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии

РИА Новости вчера в 07:25
Общество

Российская молодежь не хочет экономить на путешествиях

Более 60 % опрошенных ответили, что готовы урезать свои расходы ради путешествия, и освободившиеся деньги потратить в поездке.
ФедералПресс 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное