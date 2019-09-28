Футбол
ЧемпионатПавел Мамаев перешёл в «Ростов»
Павел Мамаев определился с тем, где продолжит карьеру, вскоре после того, как это сделал Александр Кокорин. Если нападающий остался в «Зените», то полузащитник покинул «Краснодар» и подписал контракт с «Ростовом». Отвечаем на главные вопросы, связанные с 31-летним футболистом.
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Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Клуб объявил о трансфере на матче с «Динамо»
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Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
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Специалисты назвали смертельные дозы популярных продуктов
Специалисты назвали смертельные дозы популярных продуктов, которые есть в рационе каждого человека.
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Девочки имеют одно тело, но две головы.
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В Черном море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
На Черноморском флоте прошли учения по поиску и спасению экипажа аварийной подводной лодки.
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Украинские власти подсчитали, сколько нужно средств на восстановление Донбасса
Двух годовых бюджетов Украины не хватит для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса.
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Более 60 % опрошенных ответили, что готовы урезать свои расходы ради путешествия, и освободившиеся деньги потратить в поездке.
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