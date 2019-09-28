Футбол

ТАССТАССПавел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»

Полузащитник Павел Мамаев заключил контракт с футбольным клубом "Ростов". Об этом объявила пресс-служба "Ростова". Футболист был представлен болельщикам после матча 11-го тура чемпионата России "Ростов" - "Динамо" (3:0).
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

«Ростов» устроил видеопредставление Мамаева. ВИДЕО

Sport.ru11:43

СМИ: Мамаев успешно прошел медосмотр в «Ростове»

Матч ТВ09:43

«Ростов» презентовал видео о подписании контракта с Мамаевым

Sport24.ru11:36

«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

Sportbox.RU11:27

Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Клуб объявил о трансфере на матче с «Динамо»

Sports.ru11:21

Павел Мамаев перешёл в «Ростов»

Чемпионат12:13

«Ростов» объявил о подписании контракта с Павлом Мамаевым

РБК11:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Игры

Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов

В каждом матче 4 на 1, один игрок Mastermind отслеживает четырех выживших через сеть камер безопасности, оставаясь на шаг впереди, чтобы предотвратить их побег.
Srnsk вчера в 14:12
Спорт

Американец Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров

Американец Кристиан Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров среди мужчин.
Sport24.ru 15:29
Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Армия и оружие

ДЭПЛ «Колпино» изобразила аварийную подлодку

После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".
Центральный Военно-Морской Портал 26 сентября в 02:18
Политика

Джонсону грозит уголовное дело из-за подозрений в злоупотреблениях

Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело.
Газета.Ru 10:57
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

РИА Новости 08:57
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Футбол

Оздоев: «Крыховяк ударил меня по ноге, там 100% был пенальти»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в смешанной зоне подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:1).
Евро-футбол.ру 15:54
Наука

Ученые обнаружили неожиданное препятствие для развития рака

Московский Комсомолец 04:40
Музыка

Metallica отменила концерты из-за госпитализации Джеймса Хэтфилда

Суть событий 12:27
Здоровье

Популярное средство от изжоги вызывает рак

Всемирная организация здравоохранения внесла NDMA в список «вероятно, канцерогенный для человека», поскольку существуют «неоднозначные доказательства того, что он может вызывать рак у людей».
LentaChel.ru 14:51
Наука

Городской шум защитил сверчков от паразитов

Шум городского транспорта, как и шум океана может защитить сверчков Gryllus lineaticeps от их главных врагов — паразитических мух Ormia ochracea, поскольку не дает им отыскать жертв на слух, выяснили американские ученые.
N+1 13:48
Политика

В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну

Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Авто

Subaru станет дочерней маркой компании Toyota

Toyota планирует увеличить свою долю в Subaru с 17% до более чем 20%.
32CARS.ru вчера в 02:35
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Происшествия

На горящей в Сахалинской области плавбазе произошел хлопок

Известия 14:00
Авто

Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию

«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат 09:26
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Футбол

«Монако» с Головиным обыграли «Брест» с крупным счетом

"Монако" сыграл с "Брестом" в матче восьмого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Газета.Ru 16:18
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Общество

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу

Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.
ТАСС 25 сентября в 12:56
Экономика

С 1 октября россиян ждут новые законодательные изменения

С 1 октября 2019 года россиян ожидает новая порция законодательных изменений, многие из которых могут отразиться на жизни граждан самым прямым образом.
Дни24 26 сентября в 03:40
Хоккей

Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»

На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы.
Чемпионат 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное