Футбол
ТАССПавел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»
Полузащитник Павел Мамаев заключил контракт с футбольным клубом "Ростов". Об этом объявила пресс-служба "Ростова". Футболист был представлен болельщикам после матча 11-го тура чемпионата России "Ростов" - "Динамо" (3:0).
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Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В каждом матче 4 на 1, один игрок Mastermind отслеживает четырех выживших через сеть камер безопасности, оставаясь на шаг впереди, чтобы предотвратить их побег.
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На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
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ДЭПЛ «Колпино» изобразила аварийную подлодку
После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".
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Оздоев: «Крыховяк ударил меня по ноге, там 100% был пенальти»
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в смешанной зоне подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:1).
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Городской шум защитил сверчков от паразитов
Шум городского транспорта, как и шум океана может защитить сверчков Gryllus lineaticeps от их главных врагов — паразитических мух Ormia ochracea, поскольку не дает им отыскать жертв на слух, выяснили американские ученые.
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Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
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Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»
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