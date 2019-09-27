Футбол
Газета.RuПавел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»
Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев подписал контракт с новым клубом. Права на 30-летнего хавбека приобрел "Ростов". Футболист подписал двухлетнее соглашение с командой из Ростова-на-Дону, при этом в договоре прописана опция о возможности продления на один год.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
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Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
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Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году
CyberSport.ru вчера в 12:59
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В Германии задержали французского «человека-паука»
В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после подъема на высотное здание.
Lenta.ru 10:57
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Технологии
Робопес Boston Dynamics поступил в продажу
Четвероногий робот, разработанный компанией Boston Dynamics, поступил в продажу.
Piter.tv 26 сентября в 06:11
Культура
Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище
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Общество
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В МЧС России предупредили об ответственности за курение на балконе жилых домов в случае пожара.
Девятка.RU вчера в 04:23
Экономика
S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины
Рейтинговое агентство «Standard & Poor's» повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B". Как пишет Интерфакс, такому решению способствовали улучшение макроэкономического управления, накопление валютных резервов, ускорение роста и сокращение дефицита бюджета.
Национальная служба новостей вчера в 17:42
Наука
Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет
Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР.
РИА Новости 12:33
Политика
Джонсона подозревают в злоупотреблениях
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru 11:51
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Происшествия
В украинских Сумах на заводе прогремел взрыв
Известия 06:48
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Театры
В Калуге во время спектакля скончался актер Андрей Семенов
Discover24 05:51
Кино
Российский фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Диалог 25 сентября в 10:18
Энергетика
«Газпром нефть» заинтересовалась синтезом алмазов из газа
В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды.
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Дебош Максима Аверина в самолете попал на видео
Выходку звезды «Глухаря» актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета, сняли на видео очевидцы инцидента.
Суть событий вчера в 12:43
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)
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Происшествия
Судно с украинцами пропало в Атлантике
Газета.Ru 11:51
Политика
США вводят санкции против Рауля Кастро
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС 26 сентября в 13:01
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На Украине восстановление авиасообщения с Россией считают опасным
Владислав Криклий считает, что Москва и Киев находятся в состоянии войны и отмена запрета на прямые авиаперелеты между Россией и Украиной «опасна для украинцев».
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Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05