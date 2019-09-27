Футбол

Газета.RuГазета.RuПавел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев подписал контракт с новым клубом. Права на 30-летнего хавбека приобрел "Ростов". Футболист подписал двухлетнее соглашение с командой из Ростова-на-Дону, при этом в договоре прописана опция о возможности продления на один год.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

«Ростов» устроил видеопредставление Мамаева. ВИДЕО

Sport.ru11:43

«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

Sportbox.RU11:27

«Ростов» презентовал видео о подписании контракта с Мамаевым

Sport24.ru11:36

«Ростов» объявил о переходе Мамаева

Чемпионат11:35

«Ростов» объявил о подписании контракта с Павлом Мамаевым

РБК11:29

Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Клуб объявил о трансфере на матче с «Динамо»

Sports.ru11:21

СМИ: Мамаев успешно прошел медосмотр в «Ростове»

Матч ТВ09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Авто

В дилерские салоны поступил бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200

OAnews 13:11
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Армия и оружие

Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море

Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Киберспорт

Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году

CyberSport.ru вчера в 12:59
Происшествия

В Германии задержали французского «человека-паука»

В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после подъема на высотное здание.
Lenta.ru 10:57
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Технологии

Робопес Boston Dynamics поступил в продажу

Четвероногий робот, разработанный компанией Boston Dynamics, поступил в продажу.
Piter.tv 26 сентября в 06:11
Культура

Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище

Российская газета 08:03
Общество

В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконе

В МЧС России предупредили об ответственности за курение на балконе жилых домов в случае пожара.
Девятка.RU вчера в 04:23
Экономика

S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство «Standard & Poor's» повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B". Как пишет Интерфакс, такому решению способствовали улучшение макроэкономического управления, накопление валютных резервов, ускорение роста и сокращение дефицита бюджета.
Национальная служба новостей вчера в 17:42
Наука

Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет

Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru вчера в 17:16
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР.
РИА Новости 12:33
Политика

Джонсона подозревают в злоупотреблениях

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru 11:51
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Единоборства

Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Происшествия

В украинских Сумах на заводе прогремел взрыв

Известия 06:48
Происшествия

В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту

В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Театры

В Калуге во время спектакля скончался актер Андрей Семенов

Discover24 05:51
Кино

Российский фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»

Диалог 25 сентября в 10:18
Энергетика

«Газпром нефть» заинтересовалась синтезом алмазов из газа

В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды.
Интерфакс вчера в 08:53
Происшествия

Дебош Максима Аверина в самолете попал на видео

Выходку звезды «Глухаря» актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета, сняли на видео очевидцы инцидента.
Суть событий вчера в 12:43
Политика

Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Футбол

Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)

Чемпионат 12:49
Происшествия

Судно с украинцами пропало в Атлантике

Газета.Ru 11:51
Политика

США вводят санкции против Рауля Кастро

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС 26 сентября в 13:01
Шоу-бизнес

Друг Турчинского рассказал о причинах смерти шоумена

Рамблер 09:46
Политика

На Украине восстановление авиасообщения с Россией считают опасным

Владислав Криклий считает, что Москва и Киев находятся в состоянии войны и отмена запрета на прямые авиаперелеты между Россией и Украиной «опасна для украинцев».
Суть событий 02:04
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное