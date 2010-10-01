Футбол
Privet-Rostov.ruВ «Ростове» Павел Мамаев провел первую тренировку
Павел Мамаев рассказал, что в команде его приняли хорошо, также за мощную поддержку он поблагодарил болельщиков. Что касается самой тренировки, то футболист отметил, что несмотря на «долгий простой» и интенсивность тренировки чувствует от себя отлично.
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Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Вечерний курьер 08:05
Армия и оружие
Суд ДНР приговорил украинского силовика к 30 годам тюрьмы
"Суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Воскобойника В. В. к 30 годам лишения свободы", - указывается в сообщении.
Инфорос вчера в 06:31
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Киберспорт
Solo: «От нас будет глупо ждать результатов здесь и сейчас»
Epileptick1d и Save- сейчас — наши стендины на квалификацию. Ребята вполне общительные, открытые и очень мотивированные.
Dota2.ru вчера в 14:11
Политика
Россия помогает Китаю в создании стратегических оборонных систем
Новые Известия вчера в 13:49
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец вчера в 10:49
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Кино
Режиссер «Игры престолов» признал финальный сезон поспешным
Не успели фанаты легендарного сериала обдумать слова Джорджа Мартина, который заявил, что заключительный эпизод был «не совсем верный», но в противном случае «пришлось бы выпускать еще пять сезонов», как к критике финала «Игры престолов» присоединился и её режиссер.
Киноафиша России вчера в 04:05
Политика
Польша отказывается покупать газ у России после 2022 года
Польша отказывается от покупки российского газа после 2022 года, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической инфраструктуры Перт Наимский в эфире Польского радио.
Евразия Daily 09:35
Политика
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Взгляд.ру 14:29
Футбол
Дзаппакоста получил травму колена
Защитник «Ромы» Давиде Дзаппакоста получил повреждение на тренировке.
Спорт-Экспресс 10:50
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Шоу-бизнес
Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой
Поклонники умилились постом певца Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Энрике Иглесиаса появилась трогательная семейная фотография.
WomanHit.ru 07:59
Происшествия
Суд арестовал все имущество и квартиры фигурантов дела Baring Vostok
Представители фонда Baring Vostok отметили, что арест на имущество наложен в отсутствие каких-либо активных следственных действий, в квартирах сейчас проживают жены и несовершеннолетние дети фигурантов, тогда как они сами не могут финансово поддерживать свои семьи.
BFM.ru 14:15
Футбол
СМИ узнали об интересе МЮ к форварду «Крыльев Советов»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Оле-Гуннар Сульшер рассматривает в качестве возможного кандидата в команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщает The Sun.
РБК 14:12
Кино
Фото со съемок второй части «Аватара» появилось в Сети
Фотографию со съемок второй части фильма "Аватар" выложили в интернете. На снимке изображен находящийся по колено в воде режиссер с камерой.
VSE42.RU вчера в 20:22
Авто
В Индии стартовали продажи бюджетного Renault Kwid
Французская автокомпания Renault запустила в Индии продажи рестайлингового хэтчбека Kwid. Об этом сообщается на сайте Auto.NDTV.
REGNUM 02 октября в 02:25
Экономика
В Nord Stream 2 AG назвали конструктивными контакты с Данией по вопросу газопровода
Проектная компания газопровода «Северный поток – 2» — Nord Stream 2 AG — конструктивно работает с властями Дании по вопросу своевременного получения разрешения на строительство.
Известия 10:29
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Происшествия
Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор
Lenta.ru 12:31
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот»
Пригожин и ряд структур, которые связывают с ним, находятся в санкционном списке.
Эхо Москвы 12:01
Авто
Начались продажи самой дорогой версии Chery Tiggo 4
Компания Chery объявила о старте продаж самой дорогой версии кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo.
За рулем 05:54
Армия и оружие
Индийские военные признались, что сами сбили свой вертолет
Вертолет Ми-17 индийских ВВС, который разбился в феврале 2019 года, упал после попадания ракеты.
Вести.Ru 10:08