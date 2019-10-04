Футбол
Вести.RuПавел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»
Полузащитник Павел Мамаев провел первую тренировку в составе "Ростова". Мамаев, освободившийся из заключения 17 сентября, подписал контракт с ростовчанами сроком на два года. Прежний клуб Мамаева "Краснодар" расторг контракт с футболистом.
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