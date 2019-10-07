Футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что не таит обид на «Краснодар», который расторг с ним контракт после выхода из колонии. В составе «горожан» полузащитник провел шесть лет, сыграл 146 матчей и забил 35 мячей.

Павел Мамаев рассказал, что у него нет обид на «Краснодар»

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