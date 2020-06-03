Форвард «Урала» Павел Погребняк, которого выписали из больницы после заражения коронавирусом, рассказал о самочувствии. Также нападающий поблагодарил врачей, которые его лечили.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Мишустин поручил доработать план восстановления российской экономики Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план восстановления экономики.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Политика Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам «На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.

Происшествия СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.

Политика Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности. 355

Общество ФСС осуществляет страховые выплаты медикам в срок, заявил Мурашко "На сегодняшний день Фонд социального страхования осуществляет все согласно постановлению правительства, в сроки, и общее количество выплат составило сегодня более 2 253 человек, 155 миллионов рублей перечислено непосредственно медицинскому персоналу", - заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Космос Китай планирует запустить радиотелескоп для поиска внеземной жизни Китай планирует запустить в провинции Гуйчжоу самый крупный радиотелескоп мира Тьяньян («Небесное око») для изучения формирования и эволюции галактик, темной материи и поиска внеземной жизни. 7

Политика В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.

Футбол РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.

Интернет «ВКонтакте» запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность осуществлять групповые голосовые и видеозвонки с компьютера через сайт.

Общество В Москве опубликовали график отключения горячей воды Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн". 847

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 106

Политика Кремль прокомментировал условия использования Россией ядерного оружия Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя утвержденные президентом условия использования Россией ядерного оружия.

Финансы Экономисты дали прогноз по курсу доллара к концу года К концу 2020 года курс может упасть до 90 рублей за доллар, снижение ВВП РФ составить 8−8,2%, а падение инвестиций в основной капитал — примерно 19%.

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 530