Как сообщил официальный сайт ФК «Урал», Павел Погребняк сдал положительный тест на COVID-19. При этом никаких тяжелых симптомов у 36-летнего нападающего не наблюдается, болезнь протекает в легкой форме.

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Общество Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса. 4

Экономика Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров "При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании. 58

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Политика Минторг США внес в черный список 33 организации из Китая Уточняется, что 24 правительственные и коммерческие организации КНР вносятся в черный список за причастность к деятельности, "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США". 10

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Происшествия Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами. 59