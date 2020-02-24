Шоу-бизнес

RuNews24.ruRuNews24.ruПавел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу. В 2013 году у пары родился сын Тимофей, а в 2016 году – дочка Мия.
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Побои и измены: Прилучный и Муцениеце год оттягивали развод

Комсомольская правда07:55

«Наши ссоры всегда серьезные, обязательно с „разводом“»: как Прилучный и Муцениеце прожили вместе 8 лет и верить ли их расставанию

Woman.ru07:41

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

StarHit.ru02:30

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Павел Прилучный озвучил свою версию развода с женой

7Дней.ру04:00

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Вокруг ТВ02:37

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе: фотоистория пары

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