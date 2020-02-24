Шоу-бизнес
RuNews24.ruПавел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу. В 2013 году у пары родился сын Тимофей, а в 2016 году – дочка Мия.
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