Шоу-бизнес
Вокруг ТВПавел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Публикации супруги сопроводили одной из наклеек жвачки Love is. Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
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Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
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Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
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195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
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Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку
С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе.
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Дуда назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа.
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Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
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Streets of Rage 4 выйдет весной с кооперативом по сети
Создатели Streets of Rage 4 наконец-то объявили примерную дату выхода броулера — релиз состоится весной на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (Steam).
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Опрос показал снижение уровня доверия Зеленскому до 51,5%
Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале снизился до 51,5%, показал опрос Центра Разумкова.
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Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
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Космос
Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами
Оказывается, что в поисках внеземного разума земляне могут столкнуться со смертельной космической инфекцией, которая будет пострашнее коронавируса.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Футбол
Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.
Авто
Американцами был выпущен гиперкар 21-го века
«Молодой» производитель американских машин Czinger Vehicles решил рассказать о первом инновационном гиперкаре Czinger 21C, который будет показан общественности на предстоящей международной выставке машин в Женеве.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Происшествия
В румынском Бекете захотели славу Новых Санжар
Полсотни человек протестовали у стен местной администрации из-за размещения на карантин граждан Румынии, которых эвакуируют из Италии.
Теннис
Хачанов переиграл Кукушкина на старте турнира в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов провел матч первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ).
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Армия и оружие
В США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.