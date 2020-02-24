Публикации супруги сопроводили одной из наклеек жвачки Love is. Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".

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Происшествия В румынском Бекете захотели славу Новых Санжар Полсотни человек протестовали у стен местной администрации из-за размещения на карантин граждан Румынии, которых эвакуируют из Италии.

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