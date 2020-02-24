Шоу-бизнес

Вокруг ТВВокруг ТВПавел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Публикации супруги сопроводили одной из наклеек жвачки Love is. Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
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Побои и измены: Прилучный и Муцениеце год оттягивали развод

Комсомольская правда07:55

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

StarHit.ru02:30

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе: фотоистория пары

Московский Комсомолец05:53

«Мы всегда будем родными друг другу»: Прилучный высказался о разводе с Муцениеце

Телепрограмма04:03

Павел Прилучный озвучил свою версию развода с женой

7Дней.ру04:00

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Вокруг ТВ02:37

«Наши ссоры всегда серьезные, обязательно с „разводом“»: как Прилучный и Муцениеце прожили вместе 8 лет и верить ли их расставанию

Woman.ru07:41
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