Шоу-бизнес
Вокруг ТВПавел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Публикации супруги сопроводили одной из наклеек жвачки Love is. Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
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Комментарии
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Ван дер Варт заявил, что сборная России была как молния, была лучше готова и победила, а в составе россиян играл Аршавин, который сыграл как Месси.
Армия и оружие
ВКС РФ продолжают уничтожать боевиков в сирийском Идлибе
По данным источников российские военно-космические силы (ВКС) обстреливают боевиков сразу в 18 населенных пунктах провинции Идлиб, а также на западе Алеппо (провинция Халаб).
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Политика
Киев не выплатил деньги, которые обещал освобожденным пленным
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Политика
Путин исключил изменение фундаментальных прав человека в Конституции
В ходе внесения поправок в Конституцию России президент Путин исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
Политика
По поводу «восстановления» Романа Насирова
Решение вынесено и вступило в силу.
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Кино
Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Футбол
Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Здоровье
Правительство Калининградской области выделит деньги на покупку лекарства для Миланы Семеньковой
Калининградская областная Дума рассмотрит соответствующие поправки в бюджет на 2020 год в ближайшее время Региональные власти готовы выделить деньги на покупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Космос
Астрономы впервые нашли кислород за пределами Млечного пути
Сотрудники Шанхайской астрономической обсерватории впервые обнаружили кислород за пределами нашей галактики.
Гаджеты
Huawei представил за пределами Китая бюджетный, но мощный Honor 9X Pro
Honor явно сделал большую ставку на этот смартфон. Сегодня бренд представил бюджетный, но мощный смартфон за пределами Китая.
Экономика
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары
В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году.
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.