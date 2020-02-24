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Вести.RuПавел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram. Пара заявляет, что всегда останутся близкими людьми друг для друга, а их расставание проходит "по-взрослому и с уважением".
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Поводом для создания уникального робота послужил тот факт, что медицинские сестры допускали ряд ошибок, когда были вынуждены брать кровь у большого количества людей.
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В КНР медики назвали вероятных промежуточных переносчиков коронавируса
Позже глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь заявил, что наиболее вероятным источником коронавируса, по мнению министерства, являются летучие мыши.
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Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
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Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
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При столкновении КамАЗа с легковым автомобилем в Коми погибли четверо
Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Коми.
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Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»
Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
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Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Общество
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
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Из-за угрозы наводнения в Питере закрыли дамбу
В дельте Невы (Санкт-Петербург) возможен подъем воды до критических значений, затворы Комплекса защитных сооружений закрыты.
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После обысков Логинов отказался от масс-старта
Российский биатлонист Александр Логинов отказался участвовать в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону.
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Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
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Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине
Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором на Украине и отметил, что Москва так же ведет себя по отношению к другим государствам.
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Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Армия и оружие
Иракские силовики уничтожили трех высокопоставленных террористов
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