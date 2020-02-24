Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПавел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
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Подробнее о событии

Павел Прилучный озвучил свою версию развода с женой

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«Наши ссоры всегда серьезные, обязательно с „разводом“»: как Прилучный и Муцениеце прожили вместе 8 лет и верить ли их расставанию

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе: фотоистория пары

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Телепрограмма04:03

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Вокруг ТВ02:37

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

StarHit.ru02:30
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