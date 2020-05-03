Коронавирус
Русская ПланетаПавильоны «Ленэкспо» продолжат переоборудование под госпиталь
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что городу было передано ещё три группы павильонов. Отделение Госпиталя для ветеранов войн на 1000 коек, расположеное в переданом ранее павильоне, приняло первых 24 пациентов с COVID-19 в легкой форме.
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«Газпром» передал Петербургу защитные костюмы для врачей и дополнительные площади под госпиталь в «Ленэкспо»
Телеканал Санкт-Петербург12:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
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Faktom вчера в 04:21
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Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил возможность второй волны распространения COVID-19 в России.
Коммерсантъ 13:10
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В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса
С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 01 мая в 03:43
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По мнению парламентария, лучше всего было бы, если бы изучением этого вопроса занялась специально созданная экспертная группа с участием международных специалистов.
Вести.Ru 12:05
Наука
Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса
Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Итоги исследования опубликовал журнал Science.
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Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
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Восемь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин
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Newsroom24 вчера в 13:20
Здоровье
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса
Российская газета 08:27
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В Крым продолжают прибывать туристы со всей России, даже несмотря на разгар эпидемии.
Суть событий 12:15
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В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу
Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд.
RT на русском 11:10
Общество
В Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за дрона
Власти Латвии ограничили использование воздушного пространства страны из-за беспилотника, который потерял управление и пропал.
RT на русском 11:43
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
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Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Новая газета вчера в 12:48
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РИА Новости 12:07
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Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Общество
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РИА Новости вчера в 07:17
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
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