Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПавильоны и декорации реалити-шоу «Дом-2» снесли в новой Москве

Ранее сообщалось, что через участок около коттеджного поселка Летова Роща в "новой" Москве, где размещается съемочная площадка телешоу, пройдет автодорога от Саларьево до деревни Марьино. Там же должна появиться остановка скоростного трамвая "Антоновка".
Читать в источнике
Комментировать115
с чего всё началось

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО в рамках подготовительных работ по строительству будущей дороги «Марьино - Саларьево». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Агентство Москва05:50

Подробнее о событии

Съемочную площадку «Дома-2» снесли

URA.Ru08:01

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО

Агентство Москва05:50

Павильоны для съемок шоу «Дом-2» начали сносить в ТиНАО

Вечерняя Москва07:21

Павильоны и декорации реалити-шоу «Дом-2» снесли в новой Москве

Интерфакс06:41

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО

Москва 2406:17

В Москве начали сносить павильоны «Дома-2»

Взгляд.ру06:07

В Новой Москве полностью снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Эхо Москвы07:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
293
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
415
Политика

Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета 08:05
523
Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Общество

Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии

Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
552
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
18
Политика

Саакашвили назвал должность, которую он может занять на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили заявил, что о его назначении объявит лично президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 04:59
1
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
267
Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
30
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
454
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
44
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 33 новых случая коронавируса

По данным оперативного штаба на среду, 6 мая, за минувшие сутки подтверждено еще 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края.
Kursk.com 01:56
151
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,5K
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
17
Экономика

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге.
Ведомости вчера в 17:00
2
Армия и оружие

Минобороны РФ раскрыло планы воздушного парада над Москвой 9 мая

Воздушные парады и пролеты военной авиации состоится в 47 городах России, в том числе над Москвой. Минобороны раскрыло план их проведения.
Московский Комсомолец 01:23
1
Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
1K
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
142
Шоу-бизнес

Бабкина заявила о поражении около 80% легких

Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией.
Газета.Ru 06:56
140
Общество

Псковские власти смягчили карантинные меры

В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
65
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
712
ЖКХ

Власти Москвы назвали сроки отключения отопления

В Москве отключение отопления начнут 7 мая, оно будет идти в течение трех дней.
РБК 02:20
321
Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
1,2K
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь

Недавно дочь знаменитостей София отметила 5-летие, в честь которого спортсменка, предпочитающая скрывать своих наследников, показала, как она изменилась.
Bimru.ru 05:34
4
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики

Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
638
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
19
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
387
Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости вчера в 12:57
8
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Общество

Девушка с «самыми большими в мире» губами изменила внешность

Обладательница одних из самых больших губ в мире рассказала, что ей провели очередную инъекцию губ.
Взгляд.ру 03:19
32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное