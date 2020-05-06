Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО в рамках подготовительных работ по строительству будущей дороги «Марьино - Саларьево». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что через участок около коттеджного поселка Летова Роща в "новой" Москве, где размещается съемочная площадка телешоу, пройдет автодорога от Саларьево до деревни Марьино. Там же должна появиться остановка скоростного трамвая "Антоновка".

Павильоны и декорации реалити-шоу «Дом-2» снесли в новой Москве

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