Политика
РЕН ТВПавленский опубликует новый компромат на французских политиков
Художник-акционист Петр Павленский пообещал опубликовать новый компромат об интимной жизни французских политиков. Такое заявление он сделал в эфире BFM. 14 февраля кандидат от правящей партии "Вперед, Республика!"
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с чего всё началось
Любопытную информацию в историю добавила газета Liberation, сообщившая, что компрометирующий господина Гриво ролик разместил в интернете художник Петр Павленский, который в 2017 году под угрозой уголовного дела бежал во Францию, где получил политическое убежище.Коммерсантъвчера в 04:49
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