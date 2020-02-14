Политика

РЕН ТВРЕН ТВПавленский опубликует новый компромат на французских политиков

Художник-акционист Петр Павленский пообещал опубликовать новый компромат об интимной жизни французских политиков. Такое заявление он сделал в эфире BFM. 14 февраля кандидат от правящей партии "Вперед, Республика!"
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось
Любопытную информацию в историю добавила газета Liberation
, сообщившая, что компрометирующий господина Гриво ролик разместил в интернете художник Петр Павленский, который в 2017 году под угрозой уголовного дела бежал во Францию, где получил политическое убежище.
Коммерсантъвчера в 04:49

Подробнее о событии

Павленский уничтожил предвыборную кампанию кандидата в мэры Парижа

Газета.Ruвчера в 15:17

Во Франции расследуют драку, в которой Павленский угрожал ножом и получил бутылкой по голове

Интерфаксвчера в 14:25

Кандидат Макрона отказался от гонки за пост мэра Парижа

News.ruвчера в 03:46

Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за публикации видео Павленским

РБКвчера в 11:08

Павленский выбил из гонки кандидата на пост мэра Парижа от партии Макрона, опубликовав интимное видео с его участием

Новая газетавчера в 05:02

Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра

Коммерсантъвчера в 04:49

Павленский опубликует новый компромат на французских политиков

РЕН ТВвчера в 12:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Происшествия

На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

РИА Новости вчера в 23:36
Музыка

Названы победители «Чартовой дюжины»

РЕН ТВ вчера в 01:13
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru вчера в 17:58
Кино

Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино

Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Экспресс газета вчера в 11:48
Армия и оружие

В США заявили о стремлении России к военному решению конфликта в Сирии

Власти США считают, что Россия стремится к военному разрешению конфликта в Сирии.
Газета.Ru вчера в 19:33
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Футбол

«Факел» победил «Урал» на Кубке ФНЛ

«Факел» победил «Урал» в первом туре Олимп Кубка ФНЛ. Команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:1. Россия.
Спорт-Экспресс вчера в 13:14
Армия и оружие

Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Пятый канал 13 февраля в 17:55
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер вчера в 09:58
Космос

NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Популярная механика 13 февраля в 03:10
Политика

Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат

РИА Новости вчера в 18:26
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Vprognoze.ru вчера в 06:35
Космос

США назвали дату полета собственного корабля на МКС

Невские Новости вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости вчера в 01:59
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Газета.Ru вчера в 13:43
Здоровье

От окулиста до кардиолога. Немецкие врачи рассказали о своем рационе

Немецкие врачи разных специальностей с беседе с порталом "Focus" рассказали, как они питаются.
РИА Новости 01:31
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru 13 февраля в 05:54
Шоу-бизнес

Никас Сафронов дал совет Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой

Собеседник 13 февраля в 20:01
Политика

Глава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»

Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Политика

Зариф подтвердил отказ выдать «черные ящики» сбитого Ираном «Боинга»

Интерфакс вчера в 18:23
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru вчера в 13:46
Здоровье

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

РИА Новости 13 февраля в 16:38
Экономика

Снизить НДФЛ для нерезидентов РФ предложили в Минфине

Минфин предлагает добавить для этого правила исключение, установив ставку 13% в отношении доходов нерезидентов «от осуществления трудовой деятельности».
Солидарность 12 февраля в 09:35
Хоккей

Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Вести.Ru вчера в 02:12
Здоровье

В Китае вновь резко возросло число заболевших коронавирусом

В Китае за последние сутки врачи зафиксировали резкий рост числа пациентов, у которых подтверждён диагноз - коронавирус COVID-19, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13 февраля в 06:36
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Политика

В Кремле подготовили тезисы для агитации за изменение Конституции

Сегодняшнее распоряжение президента об организации подготовки проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию дало старт подготовке к информационной кампании.
Коммерсантъ вчера в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Павленский
Российский художник
Российский художник-акционист, издатель журнала «Политическая пропаганда». Известен своими акциями политической направленности, вызвавшими противоречивые оценки в обществе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное