Политика
ИзвестияПавленский пообещал больше компромата на французских политиков
Перебравшийся из России во Францию художник-акционист Петр Павленский пообещал продолжить публикацию компромата об интимной жизни французских политиков. Об этом он заявил в пятницу, 14 февраля, в эфире телеканала BMFTV.
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с чего всё началось
Любопытную информацию в историю добавила газета Liberation, сообщившая, что компрометирующий господина Гриво ролик разместил в интернете художник Петр Павленский, который в 2017 году под угрозой уголовного дела бежал во Францию, где получил политическое убежище.Коммерсантъ04:49
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Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
Опубликовано видео падения сбитого вертолета сирийской армии
Турецкое агентство Anadolu опубликовало видео, на котором запечатлено крушение вертолета сирийской армии в провинции Алеппо.
Политика
Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России
В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Космос
Соленая вода может периодически появляться на поверхности Марса
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс. человек
По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также в этот день стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Египте.
Автоспорт
«Альфа Таури» Квята представила болид на новый сезон «Формулы-1»
Россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли приняли участие в презентации болида команды "Альфа Таури" на новый сезон "Формулы-1".
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Общество
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Происшествия
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Музыка
Юрий Антонов перенёс юбилейные концерты по состоянию здоровья
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Экономика
Минсельхоз зафиксировал снижение цен на овощи на Дальнем Востоке
Заметно выросшие на Дальнем Востоке цены на овощи в связи с закрытием границы с Китаем уже начали снижаться.
Кино
Марк Хэмилл испугал фанатов намёком на уход из Twitter
Издание отмечает, что этим актёр наверняка очень сильно испугал своих подписчиков.
Футбол
В Москве простились с Валерием Рейнгольдом
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Политика
Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым
Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».
Кино
В российский прокат выходит фильм «Лёд-2»
Мелодрама «Лёд» российского режиссёра Жоры Крыжовникова официально вышла на большие экраны в России.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии к России на условиях предоставления единых цен на энергоносители.
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Космос
Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником
В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
Армия и оружие
Крейсер ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Финансы
ЦБ РФ установил официальные курсы валют на выходные
По данным регулятора, в выходные курс доллара составит 63,4536 рубля, что на 15 копеек ниже установленного ранее.