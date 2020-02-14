Политика

ИзвестияИзвестияПавленский пообещал больше компромата на французских политиков

Перебравшийся из России во Францию художник-акционист Петр Павленский пообещал продолжить публикацию компромата об интимной жизни французских политиков. Об этом он заявил в пятницу, 14 февраля, в эфире телеканала BMFTV.
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с чего всё началось
Любопытную информацию в историю добавила газета Liberation
, сообщившая, что компрометирующий господина Гриво ролик разместил в интернете художник Петр Павленский, который в 2017 году под угрозой уголовного дела бежал во Францию, где получил политическое убежище.
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Пётр Павленский
Российский художник
Российский художник-акционист, издатель журнала «Политическая пропаганда». Известен своими акциями политической направленности, вызвавшими противоречивые оценки в обществе.
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