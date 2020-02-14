с чего всё началось

Перебравшийся из России во Францию художник-акционист Петр Павленский пообещал продолжить публикацию компромата об интимной жизни французских политиков. Об этом он заявил в пятницу, 14 февраля, в эфире телеканала BMFTV.

Павленский пообещал больше компромата на французских политиков

Политика План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.

Политика Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Общество Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс. человек По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также в этот день стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Египте.

Политика В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе» Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Офис Зеленского подаст в суд за программу о его встрече с Патрушевым Офис президента Украины Владимира Зеленского подает в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече главы государства с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Омане, передает «РБК-Украина».

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Лукашенко: Россия намекает на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии к России на условиях предоставления единых цен на энергоносители.