с чего всё началось

Бенджамин Гриво, выдвигавшийся на выборах главы Парижа от правящей партии "Вперед республика" снял кандидатуру из-за публикации видео, демонстрирующего его супружескую неверность. Ролик обнародовал бежавший из Москвы художник-акционист Петр Павленский.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523 Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Экономика Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.

Политика Зеленский и Путин провели телефонный разговор По сообщению пресс-службы офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Экономика Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Политика В посольстве России в Канаде оценили дело о геноциде в Ейске Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России направил Канаде запрос на предоставление материалов уголовных дел в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, который мог участвовать в расстреле более 200 детей в советском Ейске в годы Второй Мировой войны.

Общество ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.

Технологии Эксперт назвала способы защиты от хакеров «Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.