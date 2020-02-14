Политика
Газета.RuПавленский уничтожил предвыборную кампанию кандидата в мэры Парижа
Бенджамин Гриво, выдвигавшийся на выборах главы Парижа от правящей партии "Вперед республика" снял кандидатуру из-за публикации видео, демонстрирующего его супружескую неверность. Ролик обнародовал бежавший из Москвы художник-акционист Петр Павленский.
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с чего всё началось
Любопытную информацию в историю добавила газета Liberation, сообщившая, что компрометирующий господина Гриво ролик разместил в интернете художник Петр Павленский, который в 2017 году под угрозой уголовного дела бежал во Францию, где получил политическое убежище.Коммерсантъ04:49
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