Общество
Газета.RuПавлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью. По словам Павлиашвили, навязчивость людей — это характер, а артисту нельзя недооценивать любителей его творчества.
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Нужно понимать, что невозможно исключить такого рода процессы из жизни. Остаётся только терпеть, ведь это часть профессии. Это его выбор.
— Лев Лещенко, певецЦарьград 09:20
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Общество
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык, когда у одного из участников переговоров возникли трудности с переводом.
Армия и оружие
Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Общество
Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Общество
Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ
Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Общество
ФБР: хакера Якубца выявили с помощью РФ
По данным представителя ФБР, в июле 2010 года США официально попросили Москву помочь с установлением личности хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru, и именно российские силовики определили, что это Максим Якубец, передаёт «Интерфакс».
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается открытое горение в помещениях третьего этажа, а также кровли здания на площади 1,2 тыс. кв. метров.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Экономика
С 1 января 2020 года размер МРОТ увеличится на 850 рублей
Государственная Дума приняла во втором, основном чтении проект закона правительства об увеличении с 1 января следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей.
Энергетика
Россия помогла заключить главное соглашение по нефти
Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.
Происшествия
Оглашены приговоры четырем фигурантам «московского дела»
Космос
Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты
Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Происшествия
Полиция начала проверку после массовой гибели лебедей в Калининграде
Полиция проверит информацию о массовой гибели лебедей на Верхнем озере и в парке Ашмана.
Общество
Минобороны провело эксперимент в космосе
Происшествия
SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Политика
Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может оценить реакцию общества на приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Политика
Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
Гаджеты
Qualcomm представила новые ARM-процессоры для Windows-устройств
Qualcomm провела ежегодный саммит Snapdragon Tech, на котором представила новые продукты: мобильные чипы с поддержкой электронной документации и революционный сканер отпечатков с самой большой рабочей площадью.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.