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Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью. По словам Павлиашвили, навязчивость людей — это характер, а артисту нельзя недооценивать любителей его творчества.

Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

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