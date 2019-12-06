Общество

Газета.RuГазета.RuПавлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью. По словам Павлиашвили, навязчивость людей — это характер, а артисту нельзя недооценивать любителей его творчества.
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Лев Лещенко
Нужно понимать, что невозможно исключить такого рода процессы из жизни. Остаётся только терпеть, ведь это часть профессии. Это его выбор.
— Лев Лещенко, певецЦарьград 09:20

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Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

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Композитор
Советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист. Министр культуры Латвии. Народный артист СССР. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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