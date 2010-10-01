Общество

Время НВремя НПавлово и Тумботино закрыты на карантин по коронавирусу

Карантин по коронавирусу введён на территории Павлова и Тумботина со 2 мая, сообщается на сайте администрации Павловского района. Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Кириллов. Ограничении введены 2 мая и будут действовать до особого распоряжения.
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Павлово и Тумботино закрыты на карантин по коронавирусу

Время Н10:31

Еще два населенных пункта Нижегородской области закрыли на карантин

В Городе N09:39

Павлово закрыли на карантин

Newsroom2409:00

Павлово и Тумботино закрыли на карантин из-за коронавируса со 2 мая в Нижегородской области

КП - Нижний Новгород09:38

Карантин из-за коронавируса введен в Павлове и Тумботине

Бизнес News. Время зарабатывать08:46

В Павлове ввели карантин

Нижегородская Правда08:05

Павлово закрыли на карантин по коронавирусу

Нижний сейчас07:58
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей

Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс 13:05
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Политика

Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Вести.Ru 19:24
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области введён карантин

Нижний Новгород, 2 мая 2020, 22:16 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о введении режима карантина в семи населенных пунктах на территории региона, в которых наблюдается крайне высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекции.
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В Красноярске умерла главврач госпиталя, выпавшая из окна

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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Общество

Названы признаки «карантинной депрессии»

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
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Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
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Новый каталог The Sims 4 получил название «Нарядные Нитки»

В результате будущий каталог получил название «The Sims 4 Нарядные Нитки».
Игромания.ру 11:49
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров

Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
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Происшествия

14 туристов эвакуировали спасатели с Марчеканской сопки в Магадане

Вечером 2 мая в Пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в районе Марчеканской сопки в городе Магадане заблудилась группа из 14 человек.
Колыма-информ 16:00
Общество

Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты

Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
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В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
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Авто

Новый Renault Kadjar получит гибридные двигатели

Премьеру нового внедорожника Renault Kadjar ожидают в середине следующего года, в продаже он должен появиться через полгода после первого показа.
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Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
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Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
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При крушении вертолета в Хьюстоне погиб полицейский

При крушении вертолета в американском городе Хьюстон (штат Техас) погиб полицейский. Его коллега находится в больнице.
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Экономика

Эксперты прогнозируют рост числа финансовых пирамид

В последние годы в стране зафиксирован устойчивый рост числа выявленных организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид: 137 — в 2017 году, 168 — в 2018-м, 237 — в 2019-м.
Газета Кировская правда 30 апреля в 10:34
Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года

В свою очередь Минпросвещения рекомендовало регионам свои сроки окончания учебного года.
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Касильяс потроллил Пике, который вспомнил о разгроме «Реала» со счетом 6:2

Ровно 11 лет назад сине-гранатовые разгромили «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 6:2. Пике на своей странице в «Твиттере» опубликовал ролик с моментами того матча и написал: «11 лет!».
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Войска химзащиты проводят дезинфекцию на кубанских предприятиях ОПК

Войска радиационной, химической и биологической защиты подразделений ЮВО проводят полную специальную обрабоку шести предприятий, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Сотрудники Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета провели исследование, в ходе которого изучалось воздействие коронавируса на клетки человеческого кишечника и их реакция.
Вести.Ru 12:02
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В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

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Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
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