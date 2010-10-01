Карантин по коронавирусу введён на территории Павлова и Тумботина со 2 мая, сообщается на сайте администрации Павловского района. Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Кириллов. Ограничении введены 2 мая и будут действовать до особого распоряжения.

Павлово и Тумботино закрыты на карантин по коронавирусу

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