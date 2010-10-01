Футбол

ЧемпионатЧемпионатПавлюченко дебютировал за любительский клуб ЦДКА

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко дебютировал за любительский футбольный клуб ЦДКА.
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Павлюченко дебютировал за любительский клуб ЦДКА

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Роман Павлюченко
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