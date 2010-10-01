Футбол
ЧемпионатПавлюченко дебютировал за любительский клуб ЦДКА
Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко дебютировал за любительский футбольный клуб ЦДКА.
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Роман Павлюченко объявился в клубе, название которого не понравится болельщикам «Спартака»
Спорт день за днем07:13
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Футбол
Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло»
«Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.
Происшествия
Опубликован список пострадавших пассажиров в ДТП в Забайкалье
Министерство здравоохранения по региону опубликовало список людей, пострадавших в ДТП. В результате происшествия погибли 19 человек.
Политика
Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны
Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.
Здоровье
В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди
В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
Армия и оружие
В российской Арктике прошли испытания ракеты «Кинжал»
В российской Арктике в середине ноября прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Автоспорт
Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби
Заключительная гонка сезона Формулы-1 ещё не стартовала, а пилот «Феррари» Шарль Леклер уже рискует быть исключённым из её итогового протокола.
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Забайкалье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.
Происшествия
В аварии с автобусом в Тунисе погибли 22 человека
В результате инцидента погибли 22 человека, еще 21 пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Футбол
Наиль Умяров – биография, как попал в «Спартак», детские фото
Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах: — тащит мяч между линиями — всегда ищет варианты для развития атаки — быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки» — проделывает большой объём работы — руководит партнёрами На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Общество
Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Происшествия
В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт
Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Политика
Соратник Порошенко назвал СНБО Украины посмешищем с клоунами
Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос сравнил СНБО со сборищем клоунов, ставших посмешищем.
Общество
Отель Софии Ротару в Крыму закрыли
Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Экономика
Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Общество
На Украине началась пробная перепись населения
Пробная перепись населения, которая станет подготовительным этапом к всеукраинской переписи в 2020 году, стартовала в воскресенье на Украине.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Экономика
Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.