Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко дебютировал за любительский футбольный клуб ЦДКА.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Футбол Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло» «Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.

Политика Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.

Политика Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Забайкалье Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.

Футбол Наиль Умяров – биография, как попал в «Спартак», детские фото Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах: — тащит мяч между линиями — всегда ищет варианты для развития атаки — быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки» — проделывает большой объём работы — руководит партнёрами На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле.

Общество Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.

Общество Отель Софии Ротару в Крыму закрыли Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.

Экономика Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.

Общество На Украине началась пробная перепись населения Пробная перепись населения, которая станет подготовительным этапом к всеукраинской переписи в 2020 году, стартовала в воскресенье на Украине.