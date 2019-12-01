Футбол
Sport24.ruПавлюченко дебютировал за любительскую команду ЦДКА
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко провел первый матч за любительский клуб ЦДКА. 37-летний футболист дебютировал в поединке с «Хайтэком» (3:4).
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Роман Павлюченко объявился в клубе, название которого не понравится болельщикам «Спартака»
Спорт день за днем07:13
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Проявления национализма и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей.
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В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
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Сегодня «Зенит» сыграет со «Спартаком»
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