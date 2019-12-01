Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко провел первый матч за любительский клуб ЦДКА. 37-летний футболист дебютировал в поединке с «Хайтэком» (3:4).

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Экономика Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.

Футбол Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника арнемского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии.

Политика Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.

Происшествия Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение По итогам посещения места теракта на Лондонском мосту премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что осуждённых за террористическую деятельность необходимо лишить права на условно-досрочное освобождение.

Автоспорт Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.

Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Общество Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.

Общество Знаки зодиака, которых порадует 2020 год Один из самых непростых знаков зодиака, в 2020 году получит именно то, чего давно ему было необходимо — спокойствия.

Общество На Украине началась пробная перепись населения Пробная перепись населения, которая станет подготовительным этапом к всеукраинской переписи в 2020 году, стартовала в воскресенье на Украине.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде Бой прошел в Москве на «ВТБ Арене». 38-летний Емельяненко попал левым хуком и отправил в нокаут Кокляева в первом раунде.