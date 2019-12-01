Футбол

Sport24.ruSport24.ruПавлюченко дебютировал за любительскую команду ЦДКА

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко провел первый матч за любительский клуб ЦДКА. 37-летний футболист дебютировал в поединке с «Хайтэком» (3:4).
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