Футбол
Sport24.ruПавлюченко дебютировал за любительскую команду ЦДКА
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко провел первый матч за любительский клуб ЦДКА. 37-летний футболист дебютировал в поединке с «Хайтэком» (3:4).
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Роман Павлюченко объявился в клубе, название которого не понравится болельщикам «Спартака»
Спорт день за днем07:13
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