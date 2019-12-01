Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко провел первый матч за любительский клуб ЦДКА. 37-летний футболист дебютировал в поединке с «Хайтэком» (3:4).

Спорт день за днем

Футбол Зенит — Спартак 1:0 Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил о том, что гол петербургского "Зенита" засчитан ошибочно.

Авто Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Общество Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.

Энергетика Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в Москве Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.

Происшествия У перевозчика разбившегося в Забайкалье автобуса выявляли нарушения У автоперевозчика маршрута Чита - Сретенск в Забайкальском крае в ходе трех проверок в текущем году выявляли нарушения, передает ТАСС.