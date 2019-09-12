РПЛ
RT на русскомПавлюченко предостерёг Черышева от перехода в РПЛ
Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву не стоит переходить в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Lenta.ru вчера в 00:36
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Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
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Кино
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Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
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Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
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