Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву не стоит переходить в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Павлюченко предостерёг Черышева от перехода в РПЛ

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