Экономика
Газета.RuPayPal не намерена ограничивать денежные переводы в России
"PayPal в настоящее время ничего не ограничивает, никакие переводы, особенно внутрироссийские", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Международная платежная система PayPal остановит денежные переводы по России.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.ТАСС30 июня в 12:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России
Эхо Москвы30 июня в 21:05
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Общество
Швеция начала расследование предпринятых мер против коронавируса
В Швеции создана комиссия, которая займется расследованием подхода властей страны к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Bloomberg.
РБК 01:28
Общество
77,93% россиян поддержали поправки в Конституцию
Против поправок в Конституцию выступили 21,26% участников голосования.
Псковское агентство информации 00:32
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество
Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно
Коммерсантъ вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Технологии
Эксперты объяснили, чем опасно использование пиратских программ
Как рассказал руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников, с незаконной версией той или иной программы могут идти распространяться различные вредоносные приложения, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор.
Piter.tv 01:11
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Футбол
Мусаев: «В наши ворота поставили неоднозначный пенальти»
Рассчитывали, что замены освежат игру. К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти.
Soccer.ru вчера в 15:48
Общество
Поправки к Конституции в Пермском крае поддержали 70% избирателей
Итоговая явка в Пермском крае составила 52,49%. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
Рифей-Пермь 01:18
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС24 вчера в 21:00
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 30 июня в 06:54
Политика
Япония отреагировала на поправки в Конституции России
Япония не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в России по внесению изменений в Конституцию, заявил генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Взгляд.ру 01:18
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Общество
Чечня стала лидером по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
В Чечне зафиксирована самая высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию, а несколько регионов СЗФО не смогли преодолеть отметку в 50%.
Петербургский дневник вчера в 15:03
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Принц Уильям не хотел, чтобы брат Гарри женился на Меган Маркл
Герцог Кембриджский считал отношения младшего брата с актрисой Маркл несерьезными и потому отговаривал его от не подходящей, по его мнению, партии.
Чистовик вчера в 22:59
Происшествия
Директора строительного лицея задержали за многочисленные взятки
Собеседник добавил, что в квартире директора лицея прошли обыски, 30 июня его задержали в рамках статьи 91 УПК РФ.
Вольск.ру 01:15
Общество
Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ
В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00