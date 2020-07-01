Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.

с чего всё началось

"PayPal в настоящее время ничего не ограничивает, никакие переводы, особенно внутрироссийские", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Международная платежная система PayPal остановит денежные переводы по России.

PayPal не намерена ограничивать денежные переводы в России

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