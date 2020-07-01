Экономика

Газета.RuГазета.RuPayPal не намерена ограничивать денежные переводы в России

"PayPal в настоящее время ничего не ограничивает, никакие переводы, особенно внутрироссийские", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Международная платежная система PayPal остановит денежные переводы по России.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.
ТАСС30 июня в 12:43

Подробнее о событии

PayPal не намерена ограничивать денежные переводы в России

Газета.Ru00:28

PayPal смещает фокус

Коммерсантъвчера в 11:02

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

ТАСС30 июня в 12:43

Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России

Эхо Москвы30 июня в 21:05

ТАСС узнал о планах PayPal остановить внутренние переводы в России

Говорит Москва30 июня в 14:05

PayPal отказалась от внутренних переводов по России

ТВ Центр30 июня в 13:34

PayPal опровергла информацию об ограничении денежных переводов в РФ

ИА Красная Веснавчера в 08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor 30 июня в 08:45
5
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
745
Технологии

«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика

Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей вчера в 10:45
11
Армия и оружие

Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе

Военное дело вчера в 05:45
10
Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
153
Общество

На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой

Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 00:59
Политика

Путин назначил нового начальника полиции Новосибирской области

Указом президента от 1 июля начальником ГУ МВД региона назначен 49-летний генерал-майор Андрей Кульков Андрей Владимирович Кульков родился 15 сентября 1971 года в г. Иваново.
Прецедент-Новосибирск 00:22
Футбол

Месси забил 700-й гол за карьеру

ODDS.ru вчера в 00:48
Политика

Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM вчера в 09:13
1,9K
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
948
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
63
Шоу-бизнес

Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
35
Происшествия

Молодого сахалинца обвиняют в мошенничестве с продажами иномарок

После детального обсуждения сделки, обвиняемый под различными предлогами сообщал о необходимости предоплаты: за оформление документов, транспортировку машины в регион, установку сигнализации.
АСТВ вчера в 23:12
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
15
Общество

В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
8
Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
115
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM

Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ вчера в 15:53
14
Политика

Пушков рассказал о нерешительности Зеленского по отношению к Порошенко

Сенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уголовного преследования бывшего главы государства Петра Порошенко.
Известия вчера в 22:16
1
Происшествия

В Оренбуржье выясняют обстоятельства гибели подростка

Гай, Оренбургская область, 1 июля 2020, 20:26 — REGNUM В Гае Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту гибели 17-летнего подростка.
REGNUM вчера в 13:26
4
Политика

Скупщина Черногории приняла закон о партнерстве однополых пар

Принятый закон обеспечивает однополые официальные пары такими же имущественными и социальными правами, как и разнополых супругов, за исключением права на усыновление детей.
Взгляд.ру вчера в 22:25
1
Политика

Свыше 89% избирателей в Чечне поддержали поправки в Конституцию

В настоящее время в Чечне обработано 0,40% протоколов, о чем свидетельствует онлайн-табло в информационном центре ЦИК.
Слово и Дело вчера в 15:27
Культура

Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино

Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино Похороны Виктора Проскурина, предположительно, пройдут в субботу, 4 июля.
Экспресс газета вчера в 13:22
Общество

Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ

В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
15
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
326
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
4,5K
Общество

На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса

РБК вчера в 19:12
318
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
50
Политика

Порошенко попросил судью отпустить в туалет «обосравшегося» прокурора

Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот «обосрался».
Lenta.ru вчера в 13:09
1
Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

РИА Новости вчера в 22:38
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное