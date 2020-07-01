Экономика
Газета.RuPayPal не намерена ограничивать денежные переводы в России
"PayPal в настоящее время ничего не ограничивает, никакие переводы, особенно внутрироссийские", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Международная платежная система PayPal остановит денежные переводы по России.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.ТАСС30 июня в 12:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России
Эхо Москвы30 июня в 21:05
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Технологии
«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика
Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей вчера в 10:45
Армия и оружие
Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе
Военное дело вчера в 05:45
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой
Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 00:59
Политика
Путин назначил нового начальника полиции Новосибирской области
Указом президента от 1 июля начальником ГУ МВД региона назначен 49-летний генерал-майор Андрей Кульков Андрей Владимирович Кульков родился 15 сентября 1971 года в г. Иваново.
Прецедент-Новосибирск 00:22
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM вчера в 09:13
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»
Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
Происшествия
Молодого сахалинца обвиняют в мошенничестве с продажами иномарок
После детального обсуждения сделки, обвиняемый под различными предлогами сообщал о необходимости предоплаты: за оформление документов, транспортировку машины в регион, установку сигнализации.
АСТВ вчера в 23:12
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ вчера в 15:53
Политика
Пушков рассказал о нерешительности Зеленского по отношению к Порошенко
Сенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уголовного преследования бывшего главы государства Петра Порошенко.
Известия вчера в 22:16
Происшествия
В Оренбуржье выясняют обстоятельства гибели подростка
Гай, Оренбургская область, 1 июля 2020, 20:26 — REGNUM В Гае Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту гибели 17-летнего подростка.
REGNUM вчера в 13:26
Политика
Скупщина Черногории приняла закон о партнерстве однополых пар
Принятый закон обеспечивает однополые официальные пары такими же имущественными и социальными правами, как и разнополых супругов, за исключением права на усыновление детей.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Политика
Свыше 89% избирателей в Чечне поддержали поправки в Конституцию
В настоящее время в Чечне обработано 0,40% протоколов, о чем свидетельствует онлайн-табло в информационном центре ЦИК.
Слово и Дело вчера в 15:27
Культура
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино Похороны Виктора Проскурина, предположительно, пройдут в субботу, 4 июля.
Экспресс газета вчера в 13:22
Общество
Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ
В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
Политика
Порошенко попросил судью отпустить в туалет «обосравшегося» прокурора
Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот «обосрался».
Lenta.ru вчера в 13:09
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
РИА Новости вчера в 22:38