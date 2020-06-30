Экономика
ТАССPayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
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Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.ТАССвчера в 12:43
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Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России
Эхо Москвывчера в 21:05
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Политика
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов.
Газета.Ru 07:59
Происшествия
В Красногорске возник пожар в ангаре с покрышками
Ангар с покрышками и мусором горит в деревне Гольево в Красногорске Московской области, площадь пожара составляет 2 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.
ТАСС 07:46
Политика
Порошенко не явился на допрос в ГБР в качестве подозреваемого
30 июня экс-президент Украины Петр Порошенко не приехал на очередной допрос в государственное бюро расследований (ГБР), который должен был состояться сегодня в 10.00 (совпадает с мск).
Евразия Daily вчера в 04:33
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами
Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
Общество
На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол
На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru 29 июня в 08:14
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщает ToDay News, данная информация известна общественности от агентства Kobunsha Co. Ltd. Кроме того, известно, что согласно итогам прошлого месяца автомобили на японском вторичном авторынке стали дешевле на сорок процентов в сравнении с абсолютно таким же периодом в прошлом году.
ToDay News Ufa 06:08
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Мария Машкова позирует в жакете на голое тело
1 июля актриса опубликовала в своем Инстаграме необычный кадр. На фото Машкова позирует, закрыв глаза и подставив лицо солнечным лучам.
Woman.ru 05:42
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Энергетика
Правительство Украины отложило введение рыночных цен на газ
Киев, 1 июля 2020, 15:09 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.
REGNUM 08:09
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Сегодня, 1 июля, в последний день голосования президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук.
Stolica58.ru 06:13
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Здоровье
Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 06:23
Здоровье
Смертельный кроличий вирус стремительно распространяется по планете
Пока ученые разрабатывают вакцину от смертельного коронавируса, в мире распространяется не менее опасная инфекция, уничтожающая кроликов.
Экология Регионов 06:45
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Политика
Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01