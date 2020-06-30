PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.В источнике
С чего всё началось
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.
ТАССвчера в 12:43
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