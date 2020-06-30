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ТАССТАСС

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.В источнике
С чего всё началось

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.
ТАССвчера в 12:43
Подробнее о событии

PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России

Коммерсантъ05:27

Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России

Эхо Москвы21:05

Источник: PayPal остановит внутренние переводы по РФ

Газета.Ruвчера в 13:01

PayPal меняет бизнес-модель и останавливает внутренние переводы по РФ

ИА Красная Веснавчера в 13:40

PayPal отказалась от внутренних переводов по России

ТВ Центрвчера в 13:34

ТАСС узнал о планах PayPal остановить внутренние переводы в России

Говорит Москвавчера в 14:05

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

ТАССвчера в 12:43
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Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму

Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета06:24
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новости29 июня в 12:25
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В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry

Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобиливчера в 11:52
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Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru05:28
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«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК05:49
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ОП Мордовии опровергла сообщение о вбросе бюллетеней в Саранске

Ранее в нескольких СМИ был опубликован сюжет местной телекомпании о ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, в ходе которого якобы был продемонстрирован момент вброса нескольких бюллетеней на участке №568 во время придомового голосования в Саранске.
РИА Новостивчера в 07:20
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