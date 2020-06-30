Экономика
КоммерсантъPayPal опроверг ограничение денежных переводов в России
Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании. Ранее ТАСС со ссылкой на документ сообщил, что система решила отказаться от такого вида переводов с 1 августа.
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с чего всё началось
Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.ТАССвчера в 12:43
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Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России
Эхо Москвывчера в 21:05
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Политика
На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для базы на Луне
Напомним, что Соединенные Штаты намерены возобновить полеты на Луну для добычи полезных ископаемых.
Evo-rus.com вчера в 05:04
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Газета.Ru 12:39
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Экономика
Власти в последний момент введут послабления для маркировки лекарств
Документы, датированные 30 июня, есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник в правительстве и один из разработчиков постановлений.
РБК 07:09
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
РИА Новости 11:04
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу.
РИА Новости 11:53
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста 12:10
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым
News102.ru вчера в 06:36
Армия и оружие
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия в 50 километрах от Сирта.
Военное дело 08:05
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Внутри янтаря сохранены пузырьки воздуха тех времен, а также тела насекомых, перья птиц, соцветия растений, частицы и динозавров и другое.
Evo-rus.com 10:24
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком» в столичном дерби
РЕН ТВ вчера в 17:11
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Новые автомобили 05:43
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Фото, которые актриса разместила в своем аккаунте можно назвать не совсем традиционными для мужского журнала, так кК они сделаны в черно-белых тонах и выглядят очень необычно.
RuNews24.ru 06:50
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.
Газета.Ru 08:36
Здоровье
Погибшая в Волгограде от коронавируса женщина была беременна
ИА Городские вести. Волгоград 09:36
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21