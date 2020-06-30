Экономика
КоммерсантъPayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. На внутренние переводы пришлось только 4% операций в 2019 году. Компания хочет поменять бизнес-модель и развиваться в направлении трансграничных операций.
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с чего всё началось
Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.ТАССвчера в 12:43
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Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России
Эхо Москвывчера в 21:05
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Общество
Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск вчера в 22:46
Общество
Украина и Польша запустили виртуальную точку поставок газа
Между Украиной и Польшей заработала виртуальная «точка» поставок природного газа.
RT на русском 02:56
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
Утро.ru вчера в 06:00
Здоровье
Главный инфекционист США предупредил о риске 100 тыс. заражений в день
США могут столкнуться с ситуацией, при которой количество выявленных за день зараженных вырастет до 100 тыс. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи, передает CNN.
РБК вчера в 22:36
Политика
Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб в ходе голосования
Глава Центризбиркома Элла Памфилова вечером во вторник сообщила, что в ЦИК на данный момент не поступали жалобы, которые требуют рассмотрения на заседаниях всем составом ЦИК.
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 654 тысячи
Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 654 тысяч.
Lenta.ru 03:32
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Футбол
«Сельта» продлила аренду Федора Смолова до конца сезона
"Сельта" продлила аренду российского нападающего московского футбольного клуба "Локомотив" Федора Смолова до фактического окончания сезона, сообщается на сайте испанской команды.
РИА Новости вчера в 18:22
Наука
Общность мышления обнаружили у обезьян и американцев
Специалисты из Гарварда Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона решили провести исследование рекурсивного мышления среди людей и человекоподобных обезьян.
Live24 03:28
Общество
За сутки в России выявлено 6719 заболевших коронавирусом в 83 регионах
За последние сутки в России выявлено 6 719 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 123 (31,6%).
Стерлеград 29 июня в 03:37
Политика
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета вчера в 10:40
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Общество
Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия вчера в 16:52
Происшествия
Ночью в Грязях горели гаражи и сараи
ГТРК Липецк 03:37
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Экс-глава Роспотребнадзора и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что новой волны заболеваемости коронавирусом можно не ожидать.
Live24 вчера в 13:07
Технологии
Discord перестанет быть платформой только для геймеров
Создатель Discord Джейсон Цитрон объявил, что платформа перестанет ориентироваться только на геймеров Разработчики хотят расширить аудиторию, привлекая к мессенджеру людей с совершенно разными вкусами и интересами.
Игромания.ру вчера в 13:47
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
Армия и оружие
НАТО предсказали «серьезный раскол» из-за российских С-400
Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400.
Газета.Ru вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Наргиз показала, как она бы выглядела с длинными волосами
В своем Instagram звезда опубликовала несколько снимков, принадлежащие перу Роналда Макдонки – иностранный художник известен своими фантазиями на тему причесок звезд.
Newia.ru вчера в 15:33