Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.

с чего всё началось

Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. На внутренние переводы пришлось только 4% операций в 2019 году. Компания хочет поменять бизнес-модель и развиваться в направлении трансграничных операций.

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