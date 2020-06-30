Экономика
КоммерсантъPayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. На внутренние переводы пришлось только 4% операций в 2019 году. Компания хочет поменять бизнес-модель и развиваться в направлении трансграничных операций.
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с чего всё началось
Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.ТАССвчера в 12:43
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Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России
Эхо Москвывчера в 21:05
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Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
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Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
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На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам
На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Львове, Харькове и Одессе.
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Иммунолог перечислил три варианта работы школ с 1 сентября
Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал изданию URA.RU о том, как могут развиваться события с коронавирусом с 1 сентября.
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport 29 июня в 12:55
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ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
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РИА Новости вчера в 12:56
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
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В России в соответствии с распоряжением правительства с 1 июля поднимут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем они вырастут на 4%.
РБК 02:05
Здоровье
64 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай
В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 22:23
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
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Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Футбол
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Испанская "Сельта" продлила арендные соглашения с пятью футболистами, включая российского нападающего Федора Смолова, до фактического окончания сезона, сообщается на сайте клуба.
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Российская газета вчера в 16:16
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Поработав премьером Норвегии и получив опыт работы с Москвой, господин Столберг пришел к выводу, что нежно «не бояться говорить с Россией».
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С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации.
ГТРК Липецк вчера в 06:02
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
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Футбол
Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» обыграть в гостях «Дженоа»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:53
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В Челябинской области умерли трое мужчин с коронавирусом
Челябинск, 30 июня 2020, 11:43 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё три пациента с коронавирусом.
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Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
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В США спрогнозировали 100 тысяч заражений коронавирусом в день
Число выявленных случаев коронавируса в США может вскоре превысить 100 тысяч в сутки.
Lenta.ru 01:37
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В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
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Политика
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США могут попробовать ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, однако в Китае это воспримут как шанс показать свою решимость.
Lenta.ru 01:46
Общество
Общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 10 450 628
На второй строчке Бразилия (1 млн 400 тысяч человек), Россия (почти 647 тысяч) оказалась на третьем месте.
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«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
Футбол
«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
Sport24.ru вчера в 15:06
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В сети опубликовали новый тизер хоррора «Кэндимен»
REGNUM вчера в 07:12