Экономика

КоммерсантъКоммерсантъPayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. На внутренние переводы пришлось только 4% операций в 2019 году. Компания хочет поменять бизнес-модель и развиваться в направлении трансграничных операций.
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с чего всё началось

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.
ТАСС12:43

Подробнее о событии

Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России

Эхо Москвы21:05

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Коммерсантъ20:34

Источник: PayPal остановит внутренние переводы по РФ

Газета.Ru13:01

PayPal меняет бизнес-модель и останавливает внутренние переводы по РФ

ИА Красная Весна13:40

PayPal отказалась от внутренних переводов по России

ТВ Центр13:34

ТАСС узнал о планах PayPal остановить внутренние переводы в России

Говорит Москва14:05

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

ТАСС12:43
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Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).
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Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
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Глава ВОЗ сообщил об ускорении пандемии коронавируса в мире

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Солистка A’Studio Кети Топурия впервые вывела в свет своего избранника

Певица Кети Топурия впервые появилась в светской тусовке со своим избранником — бизнесменом Львом Деньговым.
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
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