Экономика
КоммерсантъPayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. На внутренние переводы пришлось только 4% операций в 2019 году. Компания хочет поменять бизнес-модель и развиваться в направлении трансграничных операций.
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Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.ТАСС12:43
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Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).
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Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
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Объем выданных ипотечных кредитов в мае вырос на 3%
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39-летний резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов и его жена, 32-летняя актриса Кристина Асмус, объявили о разводе.
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В Екатеринбурге в Экспо-центре закрывается госпиталь для пациентов, болеющих коронавирусом.
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В Сибири открылись участки для финального голосования по Конституции
Избирательные участки для последнего дня голосования по поправкам к Конституции РФ открылись в 8.00 (4.00 мск) в восьми из десяти регионах Сибири; из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Иркутская область начала голосование в 3.00 мск, Омская область стартует в 5.00 мск.
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Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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Как сообщает RT, менеджер профессионального спортсмена, одного из самых популярных бойцов Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз раскрыл информацию о сумме гонорара, который получает Хабиб за одно выступление на публике.
CT news 02:54
Футбол
Бывший финдиректор ФИФА Каттнер отстранен от футбола на 10 лет
Маркус Каттнер, бывший финансовый директор ФИФА, в разное время занимавший в организации и другие ключевые посты, отстранен от футбольной деятельности на 10 лет, передает ТАСС.
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Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи.
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Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
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Мединский не смог ответить на вопрос Лукашенко
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Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась новой квартирой
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Глава ВОЗ сообщил об ускорении пандемии коронавируса в мире
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в мире.
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Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
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Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
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Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
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