Экономика
КоммерсантъPayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. На внутренние переводы пришлось только 4% операций в 2019 году. Компания хочет поменять бизнес-модель и развиваться в направлении трансграничных операций.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.ТАСС12:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Армия и оружие
Аналитик: российские С-400 спровоцировали раскол в рядах НАТО
Как сообщает RT, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал о серьезном расколе в рядах стран-членов НАТО в связи с закупками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Московский Комсомолец 20:15
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Единоборства
Менеджер раскрыл гонорары Нурмагомедова за публичные выступления
Как сообщает RT, менеджер профессионального спортсмена, одного из самых популярных бойцов Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз раскрыл информацию о сумме гонорара, который получает Хабиб за одно выступление на публике.
CT news 02:54
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Известия вчера в 05:15
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Армия и оружие
В России начато производство автомата-конкурента АК-12
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американские военные провели первый запуск новой авиабомбы.
Общественная служба новостей 20:05
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru 10:39
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Известия 28 июня в 17:46
Общество
На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей
Как пояснили в пресс-службе администрации региона, средства дополнительно предоставят к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на ребенка до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня.
Деловая газета. Юг 03:32
Игры
Naughty Dog не терпится поработать с PlayStation 5
Naughty Dog уже не терпится поработать с новой консолью Sony и особенно новым SSD.
Srnsk 17:50
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала.
Утро.ru 06:00
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Metaratings 17:08
Экономика
В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию
Заявки в министерство на повышение тарифов подали 35 из 44 энергопроизводящих организаций.
REGNUM 08:01
Футбол
«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».
Спорт-Экспресс 14:46
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
В России сложился дефицит новых машин в автосалонах после того, как продажи вернулись на докризисный уровень.
Городовой 13:25
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
RT на русском 14:53
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Экономика
Насколько для рязанцев подорожает коммуналка
За последние месяцы многие рязанцы потеряли доходы, а некоторые, и вовсе лишились работы.
КП - Рязань 07:57
Гаджеты
KIOXIA представила SSD накопители NVMe в форм-факторе ES.3
Технические образцы KIOXIA E3.S на основе твердотельного накопителя KIOXIA CM6 PCIe 4.0 NVMe 1.4 в 2,5-дюймовом форм-факторе продемонстрировали примерно на 35% более высокую производительность с тем же контроллером и флэш-памятью BiCS FLASH™ 3D TLC в форм-факторе EDSFF E3.S с четырьмя дорожками и мощностью 28 Вт (+40%).
Megaobzor.com 05:06