Экономика
КоммерсантъPayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. На внутренние переводы пришлось только 4% операций в 2019 году. Компания хочет поменять бизнес-модель и развиваться в направлении трансграничных операций.
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с чего всё началось
Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.ТАССвчера в 12:43
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Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России
Эхо Москвывчера в 21:05
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Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева
"Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
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Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
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Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
REGNUM вчера в 23:40
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В Оренбуржье с 1 июля вырос тариф на вывоз мусора
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В России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
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РИА Новости вчера в 17:00
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Ранее в Сети поднялась волна обсуждений внешнего сходства двух мальчишек.
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Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
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Путин выступит с обращением к россиянам по Конституции 30 июня
Пресс-секретарь главы государства добавил, что режим "дня тишины" в этом случае не действует, поэтому агитационные мероприятия не запрещены Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 30 июня Владимир Путин выступит с обращением к нации по поводу голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсант".
Толк вчера в 05:43
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
Футбол
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Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
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Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
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Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета вчера в 10:40
Политика
Французский депутат сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию европейских политиков, приехавших в Крым, сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление.
Известия вчера в 17:16
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Армия и оружие
НАТО предсказали «серьезный раскол» из-за российских С-400
Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400.
Газета.Ru вчера в 22:17
Футбол
Диего Марадона может возглавить сборную Испании
Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить сборную Испании, сообщает Infobae.
Чемпионат вчера в 22:39
Общество
Аля Самохвалова назначена главой Petropavlovsk
Аля Самохвалова назначена генеральным директором золотодобывающей компании Petropavlovsk, сообщила пресс-служба организации.
Ведомости вчера в 09:08
Общество
Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране.
Известия вчера в 23:25
Футбол
«Зенит» второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
CT news вчера в 17:41
Наука
Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете
Группа ученых провела исследование и обнаружила, что препараты для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы для предотвращения повреждения кровеносных сосудов у пациентов, которые страдают сахарным диабетом второго типа или ожирением.
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