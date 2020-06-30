Экономика

КоммерсантъКоммерсантъPayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal решила с августа отказаться от внутренних переводов в России, она уведомила об этом ЦБ. На внутренние переводы пришлось только 4% операций в 2019 году. Компания хочет поменять бизнес-модель и развиваться в направлении трансграничных операций.
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с чего всё началось

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.
ТАСС12:43

Подробнее о событии

Международная платежная система PayPal откажется от внутренних переводов в России

Эхо Москвы21:05

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

ТАСС12:43

ТАСС узнал о планах PayPal остановить внутренние переводы в России

Говорит Москва14:05

PayPal меняет бизнес-модель и останавливает внутренние переводы по РФ

ИА Красная Весна13:40

PayPal отказалась от внутренних переводов по России

ТВ Центр13:34

Источник: PayPal остановит внутренние переводы по РФ

Газета.Ru13:01

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Коммерсантъ20:34
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