Общество

BFM.ruBFM.ruPayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Изменения вносятся в юридические соглашения, регулирующие отношения пользователя с PayPal в России.
Читать в источнике
Комментировать287

Подробнее о событии

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

РИА Новости12:12

PayPal прекратит обслуживать переводы внутри России

РБК10:52

PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России

Газета.Ru10:54

С 31 июля 2020 PayPal прекращает переводы в России: пять других способов перевести деньги

Комсомольская правда11:24

PayPal с 31 июля откажется от внутренних переводов по России

Интерфакс10:05

PayPal прекратит внутренние переводы в России с 31 июля

Коммерсантъ10:28

PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России

ТАСС08:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
202
Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

RT на русском 13:04
32
Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
11
Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
15
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился открыть международное авиасообщение, оно пройдет в два это этапа, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на протокол заседания от 6 июля, который есть в распоряжении агенства.
Газета.Ru 05:04
164
Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
39
Наука

Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека

Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
Evo-rus.com 10:16
20
Общество

Смертность в Петербурге в июне оказалась наибольшей за десять лет

Как сообщает Интерфакс, такие данные опубликовал городской комитет по делам записи гражданского состояния.
Эхо Москвы 13:32
10
Общество

Обыкновенные хомяки из России и Европы признаны исчезающим видом

Международный союз охраны природы признал исчезающим видом обыкновенных хомяков, которые обитают в России и Европе.
Lenta.ru 12:39
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Российская газета 07:23
270
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
1,8K
Футбол

Арбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на Рассказове

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о падении защитника "Спартака" Николая Рассказова в штрафной площади "Локомотива" в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
Чемпионат 13:15
Политика

Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина

Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог вчера в 14:21
486
Авто

Украинцы выпустят мощный вездеход на базе Volkswagen Crafter

Украинская компания Pulsar Expo, базирующая в Чехии, анонсировала выход специального сверхмощного вседорожного автобуса, который получит название Torsus Terrastorm.
SpeedMe 07:33
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
367
Происшествия

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

РИА Новости 09:32
10
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
262
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
3
Автоспорт

Феттель может выдавить Квята из Alfa Tauri

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят потеряет в 2021 году место в Alfa Tauri — дочерней команде Red Bull в случае возвращения к «быкам» из Ferrari четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.
Коммерсантъ 05:27
Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
3,3K
Шоу-бизнес

Джиган признался, что официально признан психбольным из-за наркотиков

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) стал гостем ютуб-шоу, где он признался, что официально был признан психбольным и у него даже имеется справка об этом.
РЕН ТВ 12:17
1
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
563
Общество

Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
198
Футбол

Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»

Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
1
Политика

Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ

На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
18
Шоу-бизнес

Потап спровоцировал слухи о беременности Наташи Королевой

Украинский музыкант и продюсер, супруг Насти Каменских Потап спровоцировала слухи об «интересном положении» своей коллеги по шоу-бизнесу Наташи Королёвой.
Bimru.ru 07:53
Авто

Hyundai опубликовала первые изображения спорт-седана Elantra N Line

Компания Hyundai опубликовала первые изображения спортивной версии седана Hyundai Elantra N Line.
Автостат 04:41
8
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
475
Политика

Отбывший срок за госизмену российский журналист Григорий Пасько рассказал «Ъ», почему не признает своей вины

Журналист газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григорий Пасько был арестован 23 ноября 1997 года в аэропорту Владивостока.
Коммерсантъ 05:01
Технологии

Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру

Создатель Telegram Павел Дуров в своем блоге рассказал, как Apple не дает развиваться разработчикам, обвинив в тотальном контроле.
Деловое.ТВ 13:26
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное