МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи. Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри России.

с чего всё началось

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России. Обслуживание этих операций завершилось в полночь 31 июля с вступлением в силу нового пользовательского соглашения. О своем решении прекратить переводы внутри страны в компании заявили 8 июля.

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