Общество
РБКPayPal прекратил денежные переводы внутри России
Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России. Обслуживание этих операций завершилось в полночь 31 июля с вступлением в силу нового пользовательского соглашения. О своем решении прекратить переводы внутри страны в компании заявили 8 июля.
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с чего всё началось
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи. Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри России.РИА Новостивчера в 17:20
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Новости за ночь: Система PayPal прекратила внутренние переводы в России
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Футбол
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В условиях закрытых границ у россиян, которые хотели отдохнуть на море этим летом, осталось не так много вариантов для отпуска: Краснодарский край и Крым.
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