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PayPal прекратил денежные переводы внутри России

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России. Обслуживание этих операций завершилось в полночь 31 июля с вступлением в силу нового пользовательского соглашения. О своем решении прекратить переводы внутри страны в компании заявили 8 июля.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

PayPal прекратил внутренние переводы в России

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи. Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри России.
РИА Новости17:20
Подробнее о событии
Газета.Ru

PayPal прекращает переводы внутри России

Газета.Ru21:57
ФедералПресс

PayPal перестанет обслуживать внутренние переводы по России

ФедералПресс29 июля в 00:58
РБК

PayPal прекратил денежные переводы внутри России

РБК20:32
Известия

PayPal прекратил внутренние переводы в России

Известия19:41
Эхо Москвы

Международная система Paypal с этого дня прекращает обслуживать платежи и переводы между пользователями внутри России

Эхо Москвы17:05
URA.Ru

PayPal закрыл внутренние переводы в России

URA.Ru21:35
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как клиентам подготовиться к нововведениям в работе PayPal в России

ПРАЙМ29 июля в 00:00
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культуравчера в 07:48
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфаксвчера в 05:47
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе

Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс российской валюты в следующей месяце преобладают, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости20:15
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Завершено расследование дела о смертельном прорыве красноярской дамбы

Курагинский район, Красноярский край, 30 июля 2020, 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.
REGNUMвчера в 12:01
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