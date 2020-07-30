Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

PayPal прекратил внутренние переводы в России

Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы. Теперь жители России с помощью сервиса смогут воспользоваться только международными платежами. Такое решение PayPal принял из-за изменений в законе «О национальной платежной системе».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

PayPal прекратил внутренние переводы в России

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи. Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри России.
РИА Новости17:20
Подробнее о событии
Москва 24

В России прекращены внутренние переводы платежного сервиса PayPal

Москва 2402:08
Эхо Москвы

Международная система Paypal с этого дня прекращает обслуживать платежи и переводы между пользователями внутри России

Эхо Москвы17:05
URA.Ru

PayPal закрыл внутренние переводы в России

URA.Ru21:35
РБК

PayPal прекратил денежные переводы внутри России

РБК20:32
RT на русском

Сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России

RT на русском01:32
ФедералПресс

PayPal перестанет обслуживать внутренние переводы по России

ФедералПресс29 июля в 00:58
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как клиентам подготовиться к нововведениям в работе PayPal в России

ПРАЙМ29 июля в 00:00
Реклама

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Коммерсантъ00:31
8
Реклама

В ВОЗ обвинили молодежь в возникновении новых вспышек коронавируса

Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе и ряде стран северного полушария возникли из-за того, что молодые люди "ослабили свою бдительность" во время летнего сезона, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Газета.Ru02:09
7

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости20:13
167
Реклама
Реклама
Реклама

Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что в свою очередь обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
Известиявчера в 06:11
48

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье говорится, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru18:09
347
Реклама
Реклама
Реклама

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты29 июля в 12:32
1,7K
Реклама
Реклама